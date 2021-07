Regjeringen: Trinn fire iverksettes ikke nå på grunn av deltavarianten. Ny vurdering i midten av august.

FHI kom mandag med gode nyheter. De anbefalte likevel ikke en ytterligere gjenåpning nå.

28. juli 2021 11:02 Sist oppdatert nå nettopp

Dette var det viktigste på pressekonferanse:

Trinn fire i gjenåpningsplanen er utsatt nok en gang. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering i midten av august.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene.

Regjeringen venter med gjenåpning for å sikre at flest skoler og barnehager kan starte opp på grønt nivå.

Helseminister Bent Høie forklarte hvorfor regjeringen ikke vil gjenåpne mer nå:

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland.

– Det er knyttet usikkerhet til hvordan delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Etter FHIs gode nyheter mandag, trodde flere at regjeringen ville gå til trinn fire nå. Det skjedde altså ikke.

Høie fortalte at regjeringen vil gjøre en ny vurdering i midten av august.

Regjeringen opplyser at unge under 18 år slipper smittekarantene fra midten av august, for ekesempel hvis en klassekamerat er smittet.

Ungdom må likevel i karantene hvis nære husstandsmedlemmer eller for eksempel en kjæreste er smittet.

Flere på arrangement

Høie viste til skolestarten som kommer i august. Han frykter at en videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå.

– Det vil ramme barn og unge, sier Høie.

I områder med mye smitte bør kommunene likevel planlegge for gult nivå.

Erna Solberg peker på det samme i en uttalelse til NTB:

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi åpner mer, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sier Solberg til NTB.

Regjeringen utvider også grensen for hvor mange som kan være på utendørsarrangementer med koronasertifikat og test ved adgang.

Antallet øker nå fra 5000 til 7000, hvis alle sitter på faste, tilviste plasser og deles inn i kohorter.

FHI: Liten risiko de neste månedene

FHI kom mandag med en ny risikovurdering. Der så de spesielt på deltavarianten av viruset. Den er nå dominerende i Norge.

De forventer en økning i smitte de to neste månedene. De skriver imidlertid at «det er liten sannsynlighet for at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere bølger». Kapasiteten på sykehusene tror de heller ikke vil bli truet.

FHI mener en slik økning vil ha små konsekvenser. De peker på at en andel nå er vaksinert.

FHI «vurderer at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i august-september er liten», heter det i rapporten.

Deltavariantens fremvekst gjør imidlertid situasjonen mer usikker.

Dette er trinn fire

Når regjeringen går til trinn fire, vil det bestå av lettelser i anbefalingene og restriksjonene på en rekke områder.

Dette er noen av lettelsene i trinn fire: