Politiet åpner sak mot Bergen kommune etter at underernært gutt ble funnet

Politiet åpner undersøkelsessak mot Bergen kommune og fylkestannlegen etter den grove mishandlingssaken.

Politiadvokat Sigrid Sulland skal lede politiets undersøkelsessak. Selve etterforskningen mot foreldrene er det politiadvokat Camilla Moe som har ført. Vis mer





Publisert: 16.08.2023

(Bergens Tidende) En mor og en far er siktet for grov mishandling etter at en avmagret tenåring ble funnet i en leilighet i januar i fjor. Han har ikke vært hos lege siden han var baby, og han har aldri gått på skole.

I over ett år forsøkte naboer å varsle om barna i familien. De fortalte barnevernsvakten om bleke og tynne barn.