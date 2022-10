Norge Baneheia-saken Den lange reisen mot frifinnelsen

KRISTIANSAND (Aftenposten): Folk i byen var splittet. Nå blir Viggo Kristiansen (43) frifunnet. Men får innbyggerne i Kristiansand endelig fred?

Thelma Kathinka Klevan Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

11 minutter siden

Klokken er 13.00. I Oslo står riksadvokaten og forteller nasjonen at Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene i Baneheia. I det hvite huset i Egstien i Kristiansand er det stille. I et kjøkkenvindu ser man så vidt lys.

Popper Viggo Kristiansen champagnen der inne? Gråter han? Det er knusk stille. Etter 20 minutter blir stillheten brutt.

Viggo Kristiansen kommer ut av huset, i full fart gjennom hagen. Han dundrer ut på gaten ikledd turklær, med propper i ørene og mobilen i hånden.

– Ikke noe bilde, roper han før han forsvinner inn en sti mot et skogsområde nært der grusomhetene i år 2000 fant sted.

Senere skal han la seg intervjue om den kanskje beste dagen i hans liv.