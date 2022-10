Birgitte Tengs ble drept for 27 år siden. I dag ble en 52-åring tiltalt for drapet.

Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre. DNA fra en strømpebukse blir sentralt i rettssaken som starter om kort tid.

Konfirmasjonsbilde av Birgitte Tengs er blitt mye brukt i omtale av drapet på 17-åringen.

17. okt. 2022 12:14 Sist oppdatert nå nettopp

6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Karmøy, ikke langt fra hjemmet sitt. Saken er en av de mest omtalte krimsakene i Norge. Mye av grunnen er at den lenge har stått uløst.

Noen år etter drapet ble den da 19 år gamle fetteren til Tengs dømt for drapet i herredsretten (nå tingretten). Saken ble anket, og han ble frifunnet i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til hennes foreldre i en sivil sak senere.

I fjor høst fikk den mye omtalte drapssaken en ny og dramatisk vending. Da ble en 51 år gammel mann pågrepet av politiet. Han ble siktet for å ha drept 17-åringen. Mandag ble han tiltalt.

Kvelertak og slag mot hodet

Statsadvokaten mener, ifølge tiltalen, at mannen skal ha tatt kvelertak på Tengs og slo henne gjentatte ganger i hodet med eller mot en stein. Hun døde som følge av store skader mot hodet.

– Vi tar ut tiltale nå fordi vi mener vi kan bevise ut over enhver rimelig tvil at han står bak drapet, sier konstituert statsadvokat Thale Thomseth.

Mannen, som har sittet i varetekt siden han ble pågrepet, nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Stedet hvor 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995.

Y-kromosom

Et av de mest sentrale bevisene til politiet skal være et DNA. Påtalemyndigheten mener et Y-kromosom funnet på strømpebuksen til Tengs tilhører den nå 52 år gamle mannen. Dette er bekreftet i en rapport fra sakkyndige.

Sør-Rogaland tingrett har i fengslingskjennelser uttalt at innholdet i rapporten styrker mistanken mot siktede. De mener det er «meget sterk sannsynlighet» for at DNA-funnet i sporprøven stammer fra siktede.

– DNA-funnet er det sentrale beviset i saken, sier Thomseth, som bekrefter at flere eksperter på DNA vil bli kalt inn som vitner i retten.

Y-kromosomet er et kjønnskromosom og er menneskers minste. Det inneholder bare bitte liten prosentandel arrow-outward-link av menneskets DNA.

Et viktig spørsmål for både statsadvokaten og forsvarer blir dermed hvordan dette kromosomet fra mannen havnet på klærne til Tengs. Forsvarerne til mannen mener det ikke kan slås fast at det havnet der i forbindelse med drapet.

Forsvarer Stian Kristensen besøkte sin klient i fengsel mandag.

Siktedes historie

Et annet tema statsadvokaten nok vil være opptatt av i rettssaken i november er 52-åringens fortid. Han er tidligere dømt i vold- og sedelighetssaker.

Politiet fikk tidlig tips om mannen i etterforskningen og han har vært det som omtales som en «moduskandidat» i drapssaken i over 27 år. Han har vært avhørt en rekke ganger som vitne.

Han disponerte en grønn bil i 1995. Flere vitner sa de hadde sett en jente som lignet Tengs, sto ved eller var på vei inn i en grønn bil i Kopervik sentrum like etter midnatt på drapsnatten.

Den tiltalte mannen mener at han ikke var i Kopervik på Karmøy i tiden da Tengs ble drept.

– Kan dere bevise at han var i Kopervik på Karmøy den kvelden Tengs forsvant?

– Vi mener at han er gjerningspersonen, så han må ha vært der og utført drapet. Men vi kan ikke besbvise at han var i Kopervik, sier Thomseth.

Mannens forsvarer Stian Kristensen sier til NTB mandag at den nå tiltalte mannen mener det ligger an til et varslet justismord. Han besøkte sin klient i fengselet etter at tiltalen var kommet.

– Han sa han opplever dette som et mareritt og håper han våkner snart, sier forsvareren.

Beklager til fetteren

Etter at den nye tiltalen ble kjent mandag beklaget riksadvokat Jørn Maurud til fetteren som ble dømt i saken i 1997.

– En beklager de belastningene fetteren og hans familie har vært påført, opplyser han til NRK.

Fetteren nektet først for å ha noe med drapet å gjøre. Så tilsto han, men trakk senere tilståelsen. Han har i årevis forsøkt å få opphevet erstatningsdommet mot ham, uten hell.

Mannen som nå er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs er også siktet for å ha drept Tina Jørgensen (bildet) i 2000.

Siktet i annen drapssak

Mannen er også siktet for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000. Hun ble funnet i en kum ved en kirke på Jæren i oktober 2000, etter at hun forsvant under en bytur det samme året. Han nekter også for å ha noe med dette drapet å gjøre.

Forsvarer Stian Kristensen har tidligere uttalt at det ikke er noe i denne saken som knytter hans klient til drapet. Han forventer at saken blir henlagt.