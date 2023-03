Nordmann deltok i protest i Pakistan – pågrepet og kastet i fengsel

Mohsan Raja skulle delta i en stor markering for å vise sin støtte til Pakistans avgåtte statsminister Imran Khan. Det endte bak lås og slå.

Onsdag ble det flere sammenstøt mellom politiet og tilhengere av Imran Khan. Her blir en person pågrepet i Lahore.

De siste dagene har vært kaotiske i den pakistanske millionbyen Lahore. Politiet har flere ganger kommet til Zaman park for å arrestere Imran Khan. Han var Pakistans statsminister frem til april i fjor og bor i disse dager i området. Khan måtte gå av etter et mistillitsvotum.

Khan er likevel Pakistans mest populære leder. Han er leder for partiet PTI. Partiet har i flere suppleringsvalg det siste året fått nesten 75 prosent av stemmene. Etter sin avgang har Khan presset på for å få til et nyvalg. I juli er det fem år siden Pakistan valgte ny nasjonalforsamling. Likevel har ikke sittende regjering skrevet ut nyvalg.

Onsdag hadde Khan varslet en protestmarsj i Lahore. Mohsan Raja, som ble kåret til Årets Oslo-borger av Aftenpostens lesere i 2015, skulle delta i marsjen. Det gikk ikke helt etter planen for norskpakistaneren.

– Vi var på vei til Zaman park ved 11.30-tiden og la merke til at det var mye politi der. Marsjen skulle starte klokken 14, men politiet sperret gatene fordi de ville hindre folk fra å delta. Jeg var i følge med noen andre. Da vi nærmet oss politiet, lurte de på hvor vi skulle. Jeg sa rett ut at jeg skulle til Zaman park. Da sa en av dem sarkastisk: «Vi skal ta dere med til Zaman park». Deretter dro de oss inn i en politibil, forteller Raja på telefon fra Pakistan.

Mohsan raja ble kåret til Årets Oslo-borger i 2015.

En politirapport som Aftenposten har fått tilgang til, viser at flere personer ble pågrepet i Lahore onsdag. Ifølge rapporten ropte de slagord mot regjeringen.

Raja har delt et dokument med Aftenposten der hans navn står blant de pågrepne som ble tatt med til den aktuelle politistasjonen.

Fikk en kalddusj

Raja kan fortelle at politiet hadde langkøller, men ikke slo ham. Noen av de andre fikk et par slag.

– Det ble dytting og knuffing da jeg prøvde å motsette meg, men det hjalp ikke. Så sa jeg til dem at jeg er norsk statsborger, men de var veldig iskalde. De klarte å få oss inn i bilen og kjørte den til en politistasjon ikke så langt fra grensen til India. Det var over 20 kilometer fra Zaman park. Der satte de oss i en celle.

Etter hvert var det 20–25 PTI-tilhengere i cellen. Ifølge Raja ble det veldig trangt i cellen der det også var andre pågrepne.

– Vi begynte å rope slagord for Imran Khan. Da kom en politimann og kastet to bøtter med vann på oss. Så da ble flere av oss våte, forteller Raja.

Mohsan Raja (i midten) kom også i nyhetene i Pakistan etter pågripelsen. På bildet kan man også se programleder Kashif Abbasi (til venstre) og Amir Mir som for tiden er informasjonsminister i Punjab-provinsen.

Torsdag ble de fremstilt for en dommer. Politiet ønsket å fengsle dem, men dommeren løslot Raja og de andre pågrepne.

– Vi ble løslatt med en gang kjennelsen fra retten var klar. Da tok vi taxi til politistasjonen for å hente eiendelene våre. Jeg fikk tilbake alt, men ikke mobiltelefonen min. Den ble jeg fratatt rett etter pågripelsen. Siden har jeg ikke sett den, sier Raja.

Et land i krise

Raja jobber for tiden med salg og har tatt med jobben til Pakistan. Der skal han være til april. Han legger ikke skjul på at han er en aktiv tilhenger av Khan og PTI.

– Jeg kommer til å delta i flere arrangementer så lenge jeg er her. Det er en viktig sak for meg og flere millioner andre.

Pakistan har de siste månedene ikke bare slitt med politisk uro. Landet har også hatt store økonomiske problemer. Flere har fryktet at landet skal gå konkurs. Derfor har landet, etter påtrykk fra IMF, økt avgifter på flere varer. Prisen på bensin har for eksempel økt med over 80 prosent det siste året. Samtidig har valutaen svekket seg kraftig. Dette har ført til at enda flere sliter økonomisk.