Høyesterettsdommer avviser krav fra fraseparert kone etter anklager om forgiftning

16.03.2023 22:11

I begynnelsen av mars ble det klart at Nataliia Skoghøy, den fraseparerte kona til den kjente høyesterettsdommeren Jens Skoghøy, anklaget ham for ærekrenkelse og varsler at hun vil ha erstatning.

Torsdag leverte høyesterettsdommer Jens Skoghøy sitt svar.

– Retten kan ikke idømme meg erstatningsansvar. Dette ligger innenfor ytringsfriheten, sier han.

Forgiftningsanklager henlagt av politiet

I desember ble det kjent at høyesterettsdommeren hadde anklaget sin daværende kone Nataliia Skoghøy for å ha forgiftet ham.

Hun har konsekvent avvist disse påstandene.

Politiet begynte etterforskningen i desember og avhørte henne i januar. Kort tid etter ble saken henlagt.

I retur fikk mannen en anklage om ærekrenkelse. I begynnelsen av mars hadde hun en pressekonferanse. Så sendte hennes advokat et prosessvarsel til dommeren. Dette er et varsel om sivilt søksmål.

Nataliia Skoghøy er nå separert fra Jens Skoghøy. Hun får bistand fra advokat Linnéa Tereza Karlberg i Advokatfirmaet Danielsen & Co i arbeidet med erstatningskravet.

– Vi synes det er trist at Skoghøy maler seg inn i et hjørne og fastholder sin draps- og giftanklage mot sin ekskone i stedet for å komme henne i møte, skriver Karlberg i en e-post.

– Det var veldig sårende for meg. Slik beskriver Nataliia Skoghøy anklagene om at hun skal ha forgiftet sin tidligere ektemann. Her sammen med advokat Linnéa Tereza Karlberg.

Mener hun ikke har krav på erstatning

I sitt svar redegjør Skoghøy for sin versjon av historien. Han avviser at sin fraseparerte kone har rett på et erstatningskrav.

– Det er en forutsetning at man har lidd økonomisk tap eller at det er grunn til å gi oppreisning, sier han.

Karlberg er ikke kjent med at hennes klient har lidd økonomiske tap, men mener hun må få oppreisning for at hun er blitt utsatt for en ærekrenkelse.

Hun bekrefter overfor Aftenposten at de vil ta saken videre, men at de ikke har landet på en erstatningssum de vil kreve.

– Det er ikke store utsikter til å finne en minnelig løsning her, sier hun.