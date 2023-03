Stevnemøte på nattehimmelen

To kraftige lyspunkter på himmelen, tett ved hverandre. Er det kinesiske spionballonger på avveie? UFO-er? Folk stirrer og lurer.

01.03.2023 21:37

Forslagene hagler fra alle som har vendt blikket opp mot nattehimmelen i kveld. Så viser det seg altså at det er to gamle kjenninger, planetene Venus og Jupiter.

– Nest etter månen er Venus det mest lyssterke objektet på nattehimmelen, sier astrofysiker Håkon Dahle ved Universitetet i Oslo. – Og Jupiter er den neste sterkeste, etter Venus. Så når de står så nær hverandre som de gjør nå, synes de godt. For de skinner jo ikke kraftigere enn ellers.

Han forteller at Jupiter i virkeligheten er fire ganger lenger unna enn Venus, men avstanden fanger ikke øyet vårt opp.

De to har stevnemøte på himmelen hvert år. Men det er ikke alltid de synes så godt som nå. For halvparten av gangene vil det skje på kvelden, og halvparten på morgenen – og da er det ikke så mange som legger merke til det.

– Og så bør det være klarvær. De er også lettere å se om våren enn om høsten, sier Dahle.

Fakta Planeter i vårt solsystem Solen har åtte planeter. De inndeles i indre planeter (Merkur, Venus, Jorden, Mars) og ytre planeter (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun) Fra 2006 regnes ikke lenger Pluto som en planet, men som en dvergplanet. Vis mer

De to planetene synes like godt både i Sør- og Nord-Norge. Ja, stort sett over hele kloden, bortsett fra aller lengst sør.

– Har det vært overtro forbundet med med dette fenomenet?

– Det har det nok. Planetenes stilling i forhold til hverandre har vært gjenstand for tolkning og tro på at de påvirker oss i tidligere tider. Det kalles astrologi, sier Dahle.

– Men det driver ikke du med?

– Nei. Men de har påvirket meg i den grad at jeg har gått ut i kveld for å fotografere dem!

Han legger til at de fire største månene – av Jupiters 95 – synes godt nå hvis man har et lite teleskop eller kraftig telelinse.

Etter 20-tiden på kvelden går de ned under horisonten, akkurat som solen. Men de kommer tilbake i morgen kveld. Og vil være nesten like nær hverandre, lover astrofysikeren.