Helsetilsynet: Helseplattformen gir fortsatt økt risiko for pasientene

Det har gått over ett år etter at det omstridte milliardprosjektet først ble tatt i bruk i Midt-Norge. Helsetilsynet mener at løsningen som skulle gi lavere pasientrisiko, har ført til det motsatte.

Natt til lørdag 7. mai 2022 ble Trondheim kommune først til å ta i bruk den nye Helseplattformen. Syv måneder senere skulle det skje på St. Olavs hospital. Da begynte problemene for alvor. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 19:24

I mai 2022 tok Trondheim kommune i bruk Helseplattformen. Det er navnet på prosjektet som skal gi en ny og felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

I november tok St. Olavs hospital, som første sykehus, i bruk løsningen.

Målet er at bedre flyt av pasient- og journalopplysninger skal styrke pasientsikkerheten.

Men Helse Midt-Norge ble advart på forhånd om den amerikanske løsningen som ble valgt. Og innføringen ble raskt preget av kaos.

Gjennom vinteren og våren har det stadig kommet meldinger om store tekniske problemer, informasjon som forsvinner og uforståelige systemmenyer og feilmeldinger.

Det er forsinkelser og store kostnadsoverskridelser. I dag er det uklart hvor mange milliarder systemet vil ende med å koste.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført på St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ti kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale.

Kostnaden for innføringen av systemet var i utgangspunktet 3,7 milliarder kroner.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS.

Det har tidligere vært planer ambisjoner om å innføre felles journaløkninger nasjonalt, men disse planene er blitt vraket. Vis mer

«Fortsatt økt risiko for pasientene»

I april slo Helsetilsynet fast at situasjonen var alvorlig, og at pasientsikkerheten var truet.

De krevde at det ble gjennomført tiltak for å bedre situasjonen.

I ferske styredokumenter fra Helse Midt-Norge kommer det frem at Helsetilsynet i sommer sendte en ny vurdering om situasjonen til St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.

St. Olavs hospital i Trondheim er Norges fjerde største sykehus og har 11.000 ansatte. Vis mer

Der kommer det frem at tilsynet vurderer «at den totale endringsprosessen i Midt-Norge i forbindelse med innføringen av Helseplattformen fortsatt innebærer økt risiko for pasientene.»

Helsetilsynet varsler at de vil følge innføringen videre, og at de vil kalle inn de involverte til et statusmøte i september/oktober.

Knusende rapport

I august ble det lagt frem en evalueringsrapport om innføringen av Helseplattformen.

I det 178 sider lange dokumentet kom knusende kritikk av prosjektet.

Mistillit mellom involverte, fraværende kvalitetssikring, mangel på kompetanse, ansvarspulseringen og manglende kostnadskontroll var noe av det som ble nevnt.

Helse Midt-Norge varslet i etterkant nå at de ville gjøre flere endringer som følge av rapporten.

«Helse Midt-Norge RHF har et helhetlig ansvar for innføringen av Helseplattformen og vil ta en mer aktiv eierrolle i den videre innføringen i helseforetakene for å sikre tydeligere styring av prosjektet», skriver foretaket i en pressemelding.