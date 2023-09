Flystripen på Andøya skal sikres videre drift. Regjeringen med ny satsing på Andøya.

Regjeringen vil sikre fortsatt drift av flyplassen på Andøya styrke forsvaret av Andøya Spaceport. Setter av bortimot en halv milliard kroner.

Regjeringen foreslår økt satsing på Andøya og Andøya Space. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 14:05

Regjeringen vil sette av 310 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til videre satsing knyttet på flyplassen og flystripen på Andøya.

– Det handler om flyplassen, flystripen, alliert mottak, fristilling av arealer til Andøya Space og beslektet virksomhet. Dette er viktig for Norge, og det er viktig for Nato at vi tar vare på infrastrukturen her, sier Gram til Aftenposten.

Han mener dette vil sikre flyplassen for fortsatt militær bruk og mottak av alliert hjelp i en krisesituasjon.

– Det meste her skulle jo bli avviklet. Men nå skal vi ha en militær tilstedeværelse på Andøy, forsikrer statsråden.

Stortinget vedtok i 2016 nedleggelse av flystasjonen på Andøya til store protester. Norges overvåkingsfly ble overført til Evenes, og arbeidsplasser forsvant. Siden er det brukt mange penger til omstilling i området.

Så sent som i revidert statsbudsjett for i år ble det satt av 167 millioner kroner «for å styrke evnen til alliert mottak og støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret, som Andøya Space».

Nå videreføres og øker støtten ytterligere for årene som kommer.

Økt militært nærvær

Mer penger blir det også for å sikre Andøya Spaceport. Her bygges for tiden en av de første operative romhavner for oppskyting av satellitter fra europeisk jord.

– Vi foreslår 150 millioner kroner neste år for å dekke militære behov og styrke sikkerheten som trengs rundt Andøya Spaceport og planlegger for ytterligere 150 millioner i påfølgende år, annonserte Gram under en visitt på Andøya i dag.

– En stor sak for Andøya, men en nasjonal sak. En milepæl i et helt nødvendig arbeid for å ivareta landets militære behov i romdomenet, sier Gram.

– Det vi ser, er at det sikkerhetspolitiske behovet av romvirksomhet og det ytre rom øker, og i en fremtidig sikkerhetspolitisk krise, så kan vi bli utsatt for sabotasje, militære anslag. Og hvis vi mister satellitter, vil det være tidskritisk for Forsvaret og de alliertes operative evne å få egne satellitter opp i bane, sier forsvarsministeren.

– Det finnes jo knapt denne typer fasiliteter i Europa i dag. Det setter Norge i en unik posisjon i Europa og overfor de allierte, mener han.

«Nybrottsarbeid» viktig for Nato

Andøya Spaceport blir en viktig ressurs, både sivilt og militært. Vi etablerer med romhavnen en betydningsfull nasjonal evne og bidrag til en alliert satsing på rommet.

– Vi tar en posisjon som kan få svært stor betydning, mener Gram og nevner spesielt satellitter som overvåker havområdene i nord.

– Og Forsvarets satsing på rombaserte sensorer blir viktigere i årene som kommer. Andøya har en unik beliggenhet og er midt inne i en viktig oppbygging. Det er viktig å sikre det militære behovet. Og til det kreves ekstra fasiliteter til sikkerhet, sier statsråden.

Luftforsvaret bidrar med viktig kompetanse inn mot romhavnen, noe som krever høy kompetanse, mener Gram. Han mener Norge driver nybrottsarbeid.

Gram kaller det som skjer nå, for et «tidsskille».