Ber om strakstiltak – men vannet pumpes fortsatt tilbake i elven som skaper oversvømmelsen

Nytt varslingssystem skal redde flere biler fra «drukningsdøden». Men faren for oversvømmelse i undergangen må bilistene leve med.

Tre dager etter flommen var undergangen ved Lørenskog stasjon åpen for biltrafikk igjen. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 19:10

Enda en bil forsvant under vannmassene søndag.

Undergangen på riksvei 163 ved Lørenskog stasjon er som et badekar ved mye nedbør. Store mengder vann siger inn i undergangen og gjør den trafikkerte veien mellom Lørenskog og Oslo ufremkommelig.

Nå gjør Statens vegvesen strakstiltak.

– Jeg har bedt våre folk om å se på hvilket varslingssystem som kan brukes i undergangen ved flom, sier Cato Løkken, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold øst i Statens vegvesen.

– Vi må være trygge på at bilistene får beskjed om at undergangen er stengt, sier han.

I det brune flomvannet kan du se konturene av en bil. En bilist forsøkte å komme seg gjennom undergangen, men bilen «druknet» raskt i vannmassene. Vis mer

Lysregulert eller bom?

I dag stenges undergangen manuelt. Men det har skjedd at bilister har flyttet på sperringer og tatt sjansen på å komme gjennom vannmassene, opplyser Statens vegvesen til Aftenposten.

Under de kraftige nedbørsmengdene søndag ble også stengningen forsinket. Jordraset over E6 ved Abildsø og flom andre steder på riksveinettet, gjorde at det ble en del omprioriteringer av mannskapet.

Nytt varslingssystem kan være sensorer som registrerer økende vannmengde og trigger lyssignaler. Eller bom som går ned når vannstanden i undergangen stiger.

– Våre folk skal se på hvilket system som er best egnet, sier Løkken.

Siden 1980-tallet har undergangen ved jernbanen vært flomutsatt.

Over 20 hendelser er rapportert om undergangen ved Lørenskog stasjon de fem siste årene. Totalt har undergangen vært stengt 13 ganger i samme tidsrom. På ett år, i 2020, ble den stengt hele fem ganger på grunn av flom, viser tall fra Statens vegvesen.

– Hvorfor har dere ikke satt opp varslingssystemer før?

– Jeg kjenner ikke historien rundt de vurderinger som er gjort tidligere, men sensor-teknologien har utviklet seg mye de siste årene. Dette gjør det nå mer aktuelt å ta i bruk denne type løsninger.

Denne bommen flyttes på plass manuelt når undergangen må stenges på grunn av flom. Vis mer

Han vurderer Lørenskog-undergangen som et «problem-punkt» i det norske veisystemet.

– Og som det ikke er mulig å «bygge seg ut av» i dag, presiserer han.

Vannet går i sirkel

I 2009 ble rundkjøringen ved undergangen og veiarmen inn mot stasjonen hevet med 40 centimeter. Vannet skulle forhindres i å renne inn i undergangen.

Men tiltakene var ikke nok.

Vannmengden blir for stor når Ellingsrudelva går over sine bredder. Veien ligger lavere i terrenget enn flomnivået i elven. Resultatet er at vannet flommer over i undergangen.

Og da hjelper det heller ikke at vannet pumpes tilbake der hele problemet ligger, nemlig flomstore Ellingsrudelva.

– Pumpesystemet fungerer i det daglige, men når du får en flom i elvesystemet går vannet i sirkel.

– En sirkel?

– Hvis du pumper vannet ut i elven som igjen renner inn i kulverten, så får du en konstant vannstand.

– Det høres nesten flaut ut?

– At det er bygget sånn?

– Ja.

– Veien ble bygget i en annen tid der problemstillingene sannsynligvis var annerledes enn i dag. Infrastrukturen er slik at det er vanskelig å gjøre større tiltak i dag. I tillegg har værsituasjonen endret seg med mer styrtregn. Vi må forvente at kulverten av og til blir stengt på grunn av flom. Å forhindre ulykker er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

PS. Lørenskog kommune har nå bedt om et møte med Statens vegvesen og Viken fylke. Også Bane Nor er ønsket til et slikt møte. Kommunen vil ha idédugnad for å få opp forslag til hva som kan bedre forholdene i undergangen.