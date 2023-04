Sør-Vest politidistrikt: Politibetjent angrepet av mann med machete

En person er siktet for drapsforsøk etter at en politibetjent ble rammet av et hogg med machete i Rogaland i påsken.

Siden fornærmede er ansatt i Sør-Vest politidistrikt er saken overført til Agder politidistrikt.

12.04.2023 16:08

(Stavanger Aftenblad) Det får Aftenbladet opplyst onsdag – fire dager etter den dramatiske hendelsen som skjedde påskeaften.

Hendelsen skjedde nord i Rogaland.