Beskrev pågripelsen som uvirkelig: De vil utsette meg for et justismord

52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs brast i gråt flere ganger torsdag. Han mener aktoratet og politiet vil utsette ham for et justismord.

Aktor og konstituert statsadvokat Thale Thomseth (t.h.) grillet tiltalte om tidligere dommer i retten torsdag.

10. nov. 2022 08:58 Sist oppdatert nå nettopp

Han var merkbart sliten. I time etter time de siste to dagene har han svart på detaljerte spørsmål om ulike hendelser fra 1980-årene og frem til i dag. Vold mot kvinner, innbrudd for å stjele dameklær, seksuelle tilnærmelser og blotting.

Ting han selv sier han er flau for og beklager. To ganger brast han i gråt. Først da han ble spurt om frykten ofrene for innbruddene må ha følt. Så da han begynte å snakke om savnet av sine egne dachshunder. Han har flere.

Det veldig mye den 52 år gamle mannen sier han ikke husker. Det er kanskje ikke så rart. Han blir stilt til veggs om detaljer rundt ting som skjedde for 27 år siden.

Det er mye han ikke kan erindre, som han sier. Men plutselig er det hendelser han husker godt.

Strategien til påtalemyndigheten i utspørringen av ham er åpenbar: De vil bygge en profil av en gjerningsmann.

Den ensomme mannen og alle de unge jentene han kjørte rundt med. En person med temperament, spesielle seksuelle preferanser og som er lommekjent på Karmøy. En einstøing uten nære venner.

Tegning av 52-åringen (t.v.) som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Sammen med forsvarerne Stian Bråstein og Stian Kristensen

I utspørringen av ham har aktor brukt svært mye tid på hendelser og situasjoner fra 1990-tallet. Han er tidligere dømt for flere vold- og sedelighetsforhold i 1990-årene. Og dette ble han grillet om i vitneboksen.

Voldssaker, innbrudd hos kvinner for å stjele undertøy og dameklær og seksuelle tilnærmelser ble gjennomgått i detalj.

Tiltalte beklaget tiltalte til de fornærmede. Sa han synes det var flaut å snakke om. Han var åpenbart ubekvem med flere av detaljene. Spesielt om seksuelle tilnærmelser han har gjort mot kvinner.

Da aktor senere tok opp hendelser der han brøt seg inn hos folk for å stjele klær, brast 52-åringen sammen i gråt. Aktor lurte på hva slags inntrykk han skaper hos folk han har brutt seg inn hos.

Tiltalte svarte at det må ha vært utrolig skremmende for dem. At han er lei seg for det han har påført andre.

– Dette er ikke noe jeg er stolt av overhodet, jeg har sett på meg selv som en frik. Jeg skulle vært foruten den smerten jeg har påført andre. Den er det tøffeste å leve med, sa han.

I 1996 ble han domfelt for blotting. Han tilsto de fleste forholdene. Han sa han gjorde det i Haugesund fordi der var det ingen som kjente ham.

– Jeg gjorde det for å få oppmerksomhet. Jeg var ensom. Det var dumt å gjøre. Jeg beklager på det sterkeste, sa han.

Våren 1995, kort tid før Birgitte Tengs forsvant, kjørte tiltalte en ukjent haiker hit, til aktivitetshuset Gamle Slaktehuset i Haugesund.

Husker hendelsen godt

Aktoratet er også svært opptatt av å få frem at han plukket opp haikere på Karmøy i mye større omfang enn han innrømmet i vitneavhør i 1995 og 1996.

I april eller mai i 1995 skal den da 24 år gamle mannen ha plukket opp en passasjer som var mellom 16 og 20 år gammel i Kopervik. Han kjørte henne til Gamle Slaktehuset i Haugesund, et kommunalt kultur- og aktivitetshus.

Han sier han ikke visste hvem haikeren var, men beskrev henne detaljert. Med svart, tykk strømpebukse og strikket genser. Hun hadde på seg en hette, med håret stikkende litt ut. Men han kunne ikke identifisere henne, sa han. La ikke så godt merke til henne.

Han sa hendelsen skjedde i slutten av april 1995 og kunne tidfeste det på grunn av hendelser på jobben han da hadde, mente han.

Hendelsen må ha skjedd bare dager før Tengs forsvant og senere ble funnet drept. Tengs hadde også vært på det Gamle Slaktehuset i Haugesund noen dager før hun ble drept.

Statsadvokat Thale Thomseth vil ikke svare på når de mener denne hendelsen skjedde, om det var i slutten av april eller i starten av mai. Men de har holdepunkter for å mene hvem dette er og når det skjedde.

– Vi skal komme tilbake til dette under bevisførselen, sier Thomseth.

Forsvarerne hevder mannen har forklart om den samme hendelsen og jenta i avhør i 1995 og i 1996.

Kalte pågripelsen surrealistisk

På spørsmål fra sin egen forsvarer Stian Kristensen fortalte han om pågripelsen i fjor. Han var på ferie da han plutselig ble pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

– Det var helt uvirkelig og surrealistisk. Jeg følte jeg var i sjokk i ganske mange uker etterpå, sa han.

Han beskriver det som sjokk og fortvilelse. At det var helt uvirkelig å være i avhør. Han kaller perioden etter pågripelsen og frem til i dag som et 14 måneders mareritt.

– Du håper bare du skal våkne. Jeg har hatt et helvetes tankekjør når jeg sitter der og er uskyldig. Og må svare på spørsmål fra aktoratet og politiet som har lyst til å utsette meg for et justismord, sa 52-åringen.

Konstituert statsadvokat Thale Thomseth, som stilte de fleste spørsmålene i dag, sier påtalemyndigheten har en høy terskel for å ta ut tiltale.

– Det er naturlig at tiltalte, all den tid han ikke har tilstått drapet, mener at han blir utsatt for et justismord. Nå skal påtalemyndigheten legge frem beviser og det er opp til retten å vurdere om tiltalte er skyldig, sier hun.