Forsvarssjefen anslår 300.000 drepte og sårede i Ukraina

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anslår at 30.000 sivile er drept så langt – og at de russiske tapstallene begynner å nærme seg 180.000.

Ukrainske redningsarbeidere bærer ut et dødt menneske fra ruinene av en boligblokk som ble angrepet av et russisk missil i Dnipro tidligere i januar. Minst 45 mennesker ble drept her.

23.01.2023 11:41

Det sier Kristoffersen til TV 2.

– De russiske tapstallene begynner å nærme seg rundt 180.000 drepte og skadede soldater, sier Kristoffersen til TV-kanalen.

Uttalelsene kommer etter at han møtte andre forsvarssjefer i Ramstein i Tyskland fredag.

Han anslår videre at 100.000 ukrainske soldater er drept eller såret, og at 30.000 sivile er drept.

Kristoffersen understreker at anslagene er usikre og må tas med forbehold.

FN har satt i gang et granskningsarbeid for å få oversikt over de sivile tapene. Den siste oppdateringen her kom 15. januar.

Her slår FN fast at minst 7031 sivile er drept, blant disse 433 barn. 11.327 sivile er såret.

Tror tallene er langt høyere

FN understreker selv at det reelle tallet trolig er langt høyere. FN tar kun med dem det er mulig å bekrefte 100 prosent at er ofre. Ifølge FN er de fleste registrerte dødsfallene knyttet til artilleriangrep, missilangrep eller bombing fra fly.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anslår at 30.000 sivile er drept så langt i Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Antallet drepte og sårede i Ukraina er beheftet med stor usikkerhet. Dette skyldes blant annet at internasjonale organisasjoner i liten grad har tilgang til de russiskokkuperte områdene.

FN bruker et stort antall ulike kilder for å få bekreftet tallene på sivile ofre. Det inkluderer offisielle dokumenter, vitneskildringer, video- og fotodokumentasjon, rettsdokumenter, observasjoner og informasjon fra ulike organisasjoner.

Lavere tall på drepte soldater fra Russland og Ukraina

USAs forsvarssjef Mike Miley anslo i november at det var 100.000 drepte og sårede soldater på hver side. Det var til da det høyeste tallet som er blitt oppgitt av en vestlig myndighetsperson.

Russland kommenterer sjelden tapstall på egne soldater, men har tidligere erkjent at de har mistet 5400 soldater. BBC og opposisjonsmediet Meduza har møysommelig jobbet frem en oversikt over minst 10.000 russiske soldater som er blitt drept.

I likhet med Russland, oppgir Ukraina sjelden tall på drepte soldater i egne rekker. Presidentrådgiver Mikhailo Podolyak sa i starten av desember at opp mot 13.000 ukrainske soldater er drept.

Den forrige store militære konflikten i Europa var krigene på Balkan på 1990-tallet. Ulike anslag her indikerer at 130.000 til 140.00 ble drept fra 1991 til 2001.