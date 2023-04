Han skulle redde byene. Nå koker det i konspiverden.

Hvordan gikk en professor fra å være genierklært og ridder, til å bli kalt Hitler og å få drapstrusler?

I mange år var Carlos Moreno en genierklært professor. – Nå er jeg folkefiende nummer 1, sier han etter turbulensen de siste ukene.

02.04.2023 21:07 Oppdatert 02.04.2023 21:32

Tanken var så god. Han ville gjøre livet i byene enklere, grønnere og mindre stressende. I «15-minuttersbyene» skulle folk kunne nå alt de trengte på, ja, maks 15 minutters gåtur hjemmefra.

Teorien slo to fluer i én smekk: hvis byfolk har alt de trenger så nært seg, blir slipper de både bilkø og forurensing. Og vips, så kan parkeringsplasser og veier gjøres om til lekeplasser, grøntområder, benker, butikker, treningssentre, kinoer. Alt det som gjør at folk elsker å bo i by.