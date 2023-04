Hadde englevakt og overlevde Oslo-skytingen. Nå aner de ikke hva som skjer videre.

De så vennen bli drept i masseskytingen i fjor. Nå savner de svar fra politiet om etterforskningen.

Kjell (til venstre) og Kristian satt på uteserveringen til Per på hjørnet da gjerningsmannen begynte å skyte mot dem. Tre av vennene deres ble truffet av skuddene. Vennen Kåre Hesvik (60) døde av skadene.

01.04.2023 11:22

Fem personer satt rundt samme bord på uteserveringen til Per på hjørnet i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. Tre av dem ble truffet av skudd fra norsk-iranske Zaniar Matapour (43), som politiet mener utførte angrepet.

Kåre Hesvik (60) ble drept. To andre ved bordet ble alvorlig skadet.

Kjell (65) og Kristian (63) hadde englevakt. De ble ikke truffet, men mistet en god venn. Nå føler de at fremdriften i etterforskningen har stoppet opp. Av hensyn til sin sikkerhet ønsker de ikke etternavnene på trykk.

– I starten fikk vi mye informasjon. Nå er det veldig lite informasjon om fremdrift fra politiet. Vi føler at fremdriften har stoppet opp. Etterforskningen har tatt altfor lang tid, sier Kristian.

De har formelt status som fornærmede i saken. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet.

Kristian (til venstre) og Kjell ønsker å gå videre i livet. Derfor ønsker de at saken kommer opp raskt i retten, men det vil ikke skje med det første. Blant annet fordi Arfan Bhatti ennå ikke har kommet til Norge.

Ønsker dato for rettssaken

Onsdag formiddag er de utenfor Per på hjørnet og viser hvor de satt.

– En uke etter skytingen var vi tilbake for første gang. Da klarte vi ikke å være her og måtte dra. Det var en tøff periode for oss. Vi reagerte på alle lyder rundt oss. Det var vanskelig å være i folkemengder. Vi måtte søke profesjonell hjelp, sier ektefellene.

– Nå er situasjonen bedre. Samtidig ønsker vi å legge saken bak oss. Derfor ønsker vi fortgang i saken, sier de.

Begge er pensjonister og har planlagt tur til Spania i høst. Derfor ønsker de en fremdriftsplan fra politiet.

– Vi vet ikke når saken kan komme opp i retten, men har hørt november eller desember. Hvis politiet forhåndsberammer saken, vil vi få en eksakt dato. Da blir det lettere å planlegge, sier Kjell.

Forhåndsberamming betyr at politiet ber Oslo tingrett sette av dato for rettssaken før tiltalen er klar.

To gjester på utestedet Per på hjørnet ble drept da en person skjøt mot dette utestedet og London pub. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43) ble lagt i bakken av publikum kort tid etter skytingen, og han er nå siktet for terror.

Frykter at Bhatti blir løslatt

Arfan Bhatti (45) er én av fire siktede etter hendelsen. Han er siktet for medvirkning til grov terror. Han er også siktet for medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund. Den siktede gjerningsmannen, Zaniar Matapour, ble lagt i bakken av folk på stedet. Han har så langt ikke forklart seg.

Da angrepet skjedde, var Bhatti i Pakistan. Tre måneder senere ble han etterlyst internasjonalt og tatt i forvaring av pakistansk sikkerhetstjeneste. Bhatti nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Denne uken kunne Aftenposten fortelle at Pakistans justisminister, Azam Nazeer Tarar, ikke har mottatt noe utleveringsbegjæring på Bhatti foreløpig.

Arfan Bhatti (til venstre) skal nå være i storbyen Lahore i Pakistan. Bildet av Bhatti ble tatt kort tid etter at han kom til Pakistan i juni i fjor. Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen i Oslo i fjor sommer.

Aftenposten er kjent med at utlevering av Bhatti er viktig for at politiet skal ta ut tiltalte i saken. Det betyr i praksis at jo lengre tid det tar å få Bhatti til Norge, desto lenger blir tiltalen forsinket.

– Det er mange som lurer på hvorfor Bhatti ikke er utlevert. Vi har ikke fått noe godt svar på hvorfor det tar så lang tid. Vi frykter jo at han kan bli løslatt, sier Kristian.

Advokat Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for Kjell, Kristian og 13 andre fornærmede. Han sier at han har snakket med politiet om å forhåndsberamme saken.

– Belastningen for fornærmede blir mindre når de vet hva de skal forholde seg til. Alle ønsker å legge saken bak seg. Derfor ønsker flere å forhåndsberamme den, sier Klomsæt.

– Vi samarbeider med pakistanske myndigheter, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt.

Politiet: Samarbeider med pakistanske myndigheter

Politiadvokat Ingvild Myrold skriver i en e-post til Aftenposten at de skjønner godt at de fornærmede og pårørende har et stort informasjonsbehov.

– Etterforskningen har vært kompleks, og av den grunn er detaljer fra saken klausulert for de fornærmede og for de siktede. Etter hvert vil mer informasjon kunne gjøres tilgjengelig. I tiden etter hendelsen har politiet sendt ut generelle informasjonsbrev til de fornærmede. Politiet har egne pårørendekontakter som kan bistå hvis den enkelte har spørsmål eller behov for hjelp. Oslo politidistrikts støttesenter for kriminalitetsutsatte kan også kontaktes, sier hun.

Når det gjelder forhåndsberamming av saken, skriver Myrold at det er for tidlig å si når hovedforhandling kan gjennomføres.

– Deler av saken nærmer seg ferdigstillelse, slik som for eksempel gjennomgang av videoovervåking, avhør av vitner/fornærmede på åstedet og krimtekniske undersøkelser. Andre sider av saken etterforskes fremdeles, skriver hun.

Politiet har ingen konkret informasjon om når Bhatti vil returnere til Norge.

– Vi samarbeider med pakistanske myndigheter og håper det snart vil komme en utvikling i saken.