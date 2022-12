Straffelovrådet foreslår: Senk seksuell lavalder til 15 år

Det er en av flere endringer Straffelovrådet foreslår for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk overlevert anbefalingene mandag ettermiddag.

– Seksuell omgang skal alltid være frivillig. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen i Hurdalsplattformen har varslet at den vil legge frem forslag til en samtykkelov.

Det sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding. Strafferådet leverte mandag sine anbefalinger til justisministeren. De foreslår flere endringer, blant annet å senke den seksuelle lavalderen i Norge til 15 år.

Den seksuelle lavalderen i Norge er nå 16 år. Det vil si at det er straffbart å ha sex med barn under 16 år. Rådet anbefaler at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende», ifølge en pressemelding fra rådet.

Samtidig foreslår rådet at vernet for barn under seksuell lavalder styrkes, gjennom at straffansvar for seksuell omgang med barn under 15 år også skal omfatte den som får barnet til å ha seksuell omgang med en annen.

Fakta Straffelovrådet har bestått av: Linda Gröning, professor ved Det juridiske fakultet, UiB

Anders Brosveet, advokat og partner i Elden Advokatfirma AS

Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett

Runar Torgersen, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt

May-Len Skilbrei, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Vis mer

Vil avkriminalisere sexkjøp

Her er noen av de andre anbefalingene fra rådet:

En ny bestemmelse som rammer seksuell omgang uten samtykke og som innebærer en prinsipiell utvidelse av straffansvaret.

Sexkjøp mellom voksne bør avkriminaliseres, såfremt handlingene ikke omfattes av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, mener straffelovrådet.

Rådet foreslår å fjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.

Rådet har gjennomgått hele kapitlet i straffeloven, først og fremst for å sikre at retten til selv å bestemme hvem man vil ha sex med, tilstrekkelig vernes.

– De foreslåtte endringene vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, både for voksne og barn, sier rådsleder Linda Gröning, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.