Jurist: – Viktig å intensivere kontrollen med barna som ikke går på vanlig skole

De må ikke ha prøver, og det stilles ingen krav til foreldrenes kompetanse. Myndighetene har ikke oversikt over om 260 barn med hjemmeundervisning lærer det de skal.

A-magasinet skrev fredag om «Mathias». Bergen kommune kom til at hjemmeundervisningen han fikk, var ulovlig.

19. des. 2022 09:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Skolen er et sted for å lære og utvikle vennskap. Den er et viktig sted for å fange opp elevers behov på flere områder. Det er en risiko for at elever med privat hjemmeundervisning faller gjennom dette sikkerhetsnettet, sier seniorrådgiver i Barneombudet, Rune Gulbrandsen.

Han etterlyser strengere regler for oppfølging av barn som får hjemmeundervisning. Ifølge Utdanningsdirektoratet gjelder det rundt 260 barn.

