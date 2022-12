Hun tipset om Tengs-tiltalt fire dager etter drapet. Hørte fra politiet først 22 år senere.

Psykologen hadde selv blitt overfalt av ham. Da Birgitte Tengs ble funnet drept, tipset hun med en gang om mannen. Så hørte hun ikke noe fra politiet på 22 år. Nå er mannen tiltalt for drapet på 17-åringen.

Den 52 år gamle mannen som nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, ble tipset om til politiet få dager etter drapet for 27 år siden.

Andreas Bakke Foss Journalist

7 minutter siden

En bitte liten mengde mannlig DNA, et kromosom. Funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs først 24 år etter hun ble drept.

Det er det eneste mulige fellende beviset påtalemyndigheten har mot mannen som er tiltalt for det 27 år gamle drapet.

Statsadvokaten har satset alt på dette ene kortet.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det kun er én måte dette kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs: Mannen var der og drepte henne 6. mai 1995.

Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

Men for å få han dømt, må de overbevise retten om at det er umulig at DNA-funnet kan forklares på noen andre måter.

Utfordringen for statsadvokaten er at det ikke finnes andre, sikre bevis for at han var der natten Tengs ble drept. Måten de løser denne floken på, er å bygge en profil av en gjerningsmann:

Den ensomme mannen og alle de unge jentene han kjørte rundt med i bilen sin. En person med temperament, spesielle seksuelle preferanser og som er lommekjent på Karmøy, som kjente til Gamle Sundveg der Tengs ble funnet.

En einstøing uten nære venner.

Aktor Thale Thomseth brukte tid på å stille den tiltalte mannens tidligere ofre spørsmål i retten torsdag.

Venner av tiltalte fra den tiden Tengs ble drept har vitnet de siste dagene. En bestevenn fra tidligere sa tiltalte hadde holdt mye skjult for ham og at han kunne bli sint.

Bestevennen fra den tiden mener tiltalte lyver i retten.

Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundveg, noen hundre meter fra der hun bodde. Tiltalte har selv hevdet han ikke kjente til denne veien. At han aldri hadde vært der.

I retten de siste dagene har venner fortalt at de var på denne veien sammen med tiltalte flere ganger på den tiden.

Aktoratet sier med vitnene ønsker å få belyst tiltaltes adferd.

– Betydningen av dette vil vi komme tilbake til, sier statsadvokat Thale Thomseth til Aftenposten.

Den første gangen den nå tiltalte mannen ble nevnt i saken, var i et tips fire dager etter drapet i 1995. Det kom fra hans tidligere psykolog.

Senere kom to nye tips kom om mannen, begge fra politiet selv. Han ble avhørt som vitne 4. desember 1995. Et år senere ble mannen avhørt på nytt og han ga blod- og hårprøve. I 2002 avga han en ny DNA-prøve i eterforskningen.

Psykologen som tipset kort tid etter drapet vitnet i retten torsdag.

– Jeg hørte ingen ting etter jeg ga tipset. Ikke før politiet ringte meg i 2017, sa hun.

2017 var da politiet på nytt begynte å etterforske drapet. Mannen som nå er tiltalt ble pågrepet og siktet 1. september i 2021.

Statsadvokat Thale Thomseth sier til Aftenposten at det er vanskelig i dag å si noe om hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med den tidligere etterforskningen.

– Vi vet at dette var en rekke av tips som ble registrert, men ikke hvordan etterforskningsledelsen vurderte dette opp mot øvrig informasjon i saken, sier hun.

Stian Kristensen forsvarer den 52 år gamle tiltalte mannen.

Dømt for flere forhold

Den tiltalte mannen er tidligere dømt for flere volds- og sedelighetsforhold i ungdomsårene og på 1990-tallet. I retten torsdag vitnet to av ofrene fra hans tidligere saker. Hans straffehistorikk er viktig for aktor fordi de mener drapet er seksuelt motivert og utført på en brutal måte.

Allerede da han var 15 år gammel, begikk han sitt første lovbrudd. Han innrømmet å ha overfalt en kvinne og slått henne med en sykkelpumpe. Han oppsøkte senere kvinnens hus og stjal dameklær fra skapet hennes.

Torsdag vitnet kvinnen i retten. Hun sa at han stoppet med sykkel foran henne og slo henne med sykkelpumpen 7–8 ganger. Hun beskriver slagene som kraftige.

– Det virket som han var i transe. Jeg klorte ham i ansiktet og han kom til seg selv, sa hun i retten.

Fire år før drapet på Tengs ble han dømt for å ha overfalt sin egen psykolog. Han tok seg inn i leiligheten hennes, la en snor rundt halsen hennes og strammet til. Snoren røk. Han ble dømt til fengsel og sikring (nå forvaring) og sonet til mars 1994.

I retten torsdag sa kvinnen at hun så at mannen ble helt stiv i blikket og at han ikke hadde kontakt med ham. Hun sa hun forsøkte å slå etter ham og sa at hun tenkte at «nå har min tid kommet».