Sophie Elise avslutter samarbeidet med NRK: - Vi har opplevd manglende støtte fra NRK-ledelsen

Sophie Elise og Fetisha Williams har bestemt seg for å si opp sin podkastavtale med NRK, opplyser de to i en pressemelding.

02.03.2023 21:47

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, sier Sofie Steen Isachsen, også kjent som Sophie Elise, i pressemeldingen.

Har opplevd manglende støtte

Sophie Elise og Fetisha sier beslutningen om å avslutte samarbeidet er veloverveid. Selv om NRK har gjort det tydelig hvor fornøyde de har vært med innholdet, har de to over de siste dagene opplevd en endring i holdning, og en manglende støtte fra ledelsen i NRK.

– For litt over et år siden stilte jeg på pitchedagene til NRK og konkurrerte med flere andre profiler om å bli en del av NRKs underholdningsportefølje. NRK var vel kjent med våre kommersielle engasjementer da de sa ja til podkast-konseptet «Sophie & Fetisha», sier Sophie Elise.

De to opplever det også som påfallende at NRK ser ut til å stille andre krav til dem enn til andre NRK-profiler som også har kommersielle prosjekter gående mens de jobber for NRK.

Isachsen og Williams sier de kommer til å fortsette med å lage podkast sammen, selv om det i fremtiden ikke kommer til å skje i NRKs lokaler.

Skal fortsette med podkast

De siste ukene har Kringkastingsrådet mottatt over 4000 klager i forbindelse med det mye omtalte bildet som Sophie Elise la ut på Instagram skriver VG.

Det er mer enn det samlede antallet klager til Kringkastingsrådet i hele fjor. Saken skulle i utgangspunktet tas opp i neste ukes møte i Kringkastingsrådet.

Bildet var av henne selv og en annen profil, der den andre profilen holdt en liten gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Etter at NRK-podkasten til Sophie Elise og Fetisha Williams var tema i «Debatten» forrige torsdag, sa NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen at de skulle diskutere samarbeidet.

Nå viser det seg at det er satt et punktum.

De to forteller videre at det fortsatt blir podkast, men det er ikke klart hvem som blir samarbeidspartnere, eller hvor den skal publiseres.

– I tillegg til at dette har vært lærerikt, har det også vært kjempegøy. Sophie Elise og jeg kommer derfor til å fortsette podkast-ferden videre sammen. Det gleder vi oss til, sier Fetisha Williams.

NRK har foreløpig ikke kommentert Sophie Elises uttalelse, skriver VG.