Psykisk helsevern: Erkjenner at samarbeidet med barnevernet kunne vært bedre. De burde avklart bedre hvordan tjenestene skulle fordele ansvaret i saken, avklart roller og hvordan de forsto hverandre.

Barnevernet: Burde delt mer kunnskap og erfaringer med psykisk helsevern. De burde tidlig hatt en plan for hvem som hadde ansvar for hva. De klarte ikke å kommunisere godt nok til psykiatrien hvor viktig det var å få diagnostisert Liv Monika. Det ville gitt flere svar på hva slags oppfølging hun trengte etter at hun fylte 18 år.