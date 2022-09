Støre varsler mer synlig forsvar på norsk sokkel etter Nord Stream-eksplosjonene

Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler gasslekkasjene fra gassrørledningene i Østersjøen «en villet handling», og varsler at Forsvaret nå vil være mer synlige rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

Statsminister Jonas Gahr Støre under onsdagens pressekonferanse.

28. sep. 2022 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Informasjonen vi har fått i dag styrker antagelsen om at dette skyldes en villet handling.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Den norske regjeringen følger dermed etter sine kolleger i Sverige og Danmark, som kaller lekkasjen for «sabotasje».

Det er fra før kjent at beredskapen på norsk sokkel er skjerpet etter eksplosjonene og lekkasjene fra Nord Stream-rørledningene.

Støre sier regjeringen anser situasjonen som alvorlig. Han la til at han forstår at nordmenn er bekymret for sikkerheten rundt de norske gassrørledningene.

– Vi er oss bevisst på å ivareta sikkerheten på norsk sokkel, sa Støre videre.

Hverken politiet eller Forsvaret har overfor Aftenposten kunnet svare på hva den skjerpede beredskapen innebærer tidligere.

Men nå melder Støre at Forsvaret kommer til å være mer synlig rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

Norge har et stort antall olje- og gassinstallasjoner og 8800 kilometer rørledninger tilknyttet norsk sokkel. Bildet viser Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen i 2017.

Sikkerhetsklarert

Han melder også om at nøkkelpersoner i selskap på norsk sokkel har blitt sikkerhetsklarert. Det gjør det mulig å utveksle etterretning mellom myndigheter og disse selskapene.

Petroleumsvirksomhet er blitt utpekt som spesielt viktig for Norge. Det samme har transport av gass til Europa. Støre melder om at disse blir underlagt sikkerhetsloven.

Hevet beredskap

I 2020 advarte PST om at norsk oljesektor utsettes for etterretningsaktivitet, og at denne i verste fall kan brukes til å utføre sabotasjeaksjoner.

Støre sa tidligere onsdag at det ikke foreligger noen konkret trussel mot norske installasjoner.

På spørsmål fra Aftenposten om hva regjeringen har gjort for å følge opp advarslene, pekte Støre på at de ikke satt i regjering i 2020.

– Men jeg opplever at man har tatt på alvor cyber- og hybridtruslene.

Støre avviser også at det kan være aktuelt med en felles europeisk sikkerhetsoperasjon i områdene rundt gassrørledningene.

– Norge har ansvar selv, men vi har nær kontakt med våre naboer. Vi må ta vårt ansvar når det er på norsk område, sier han.

Dette bildet viser en av de tre lekkasjene fra gassrørledningene i Østersjøen.

Sabotasje i Østersjøen

Tirsdag ble det kjent at det har oppstått lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som er bygd for å frakte gass mellom Russland og Tyskland.

Mandag ble det registrert to eksplosjoner i Østersjøen utenfor den danske øya Bornholm, hvorpå begge rørledningene begynte å lekke. I alt er det oppdaget tre lekkasjer. Eksperter mener at eksplosjonene ikke kan skyldes jordskjelv.

Det har også blitt observert droner ved norske installasjoner i Nordsjøen den siste tiden.