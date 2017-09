- I USA åpner Trump opp kullgruvene igjen, i Norge vil de ledende politikerne våre altså åpne opp nye oljefelt. Det er en skam for politikerne, og det er en skam for Norge, sa forfatter Karl Ove Knausgård da han holdt hovedappell under en stor klimademonstrasjon utenfor Stortinget lørdag ettermiddag.

– Norge er et av verdens rikeste land, og det eneste motivet for å bygge ut nye oljefelt, er mere penger. Det er grådighet. Det er feighet. Og det er også dumhet, sa han videre.

Her kan du høre deler av Knausgårds appell:

Oppfordret til å stemme på oljemotstanderne

Knausgård gikk fremst i demonstrasjonstoget oppover Karl Johan sammen med blant andre Jan Egeland fra Flyktninghjelpen, MDGs Une Aina Bastholm og Lan Marie Berg, Ola Elvestuen (V), Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (R) og Eva Joly, som er EU-politiker for franske De Grønne.

Med seg hadde de både Oslo Janitsjar og Tigerstaden drilltropp, i tillegg til verdens største klimakor. Under parolene «la oljen i Arktis ligge», «100.000 nye klimajobber» og «vis klimarettferdighet» marsjerte rundt 2500 fra Jernbanetorget til Stortinget for å be om et vendepunkt i norsk klimapolitikk.

Under appellen advarte Knausgård mot følelsen av maktesløshet. Han kom med en klar oppfordring til å bruke stemmen under stortingsvalget:

– Stemmer mange nok på partiene som går mot utbyggingen av nye olje- og gassfelter i nordområdene, vil den bli stoppet. Stemmer mange nok på partiene som forstår at klimaendringene og miljøødeleggelsene er det største problemet i vår tid, vil politikken måtte dreie, sa han.

– Enormt provoserende

– Du kaller Regjeringens oljepolitikk for «en skam» og kaller dem grådige og feige. Det er ganske sterk kritikk?

– Jeg synes ikke det er sterkt - jeg synes det er helt på sin plass. Jeg er forfatter, ikke politiker. Jeg skal ikke velges, og kan si hva jeg vil, sier Knausgård til Aftenposten.

– Hvorfor velger du å engasjere deg så sterkt akkurat mot oljeboring i nord?

– Jeg mener klimaspørsmålet er den viktigste politiske saken i vår tid, og jeg synes det er nesten uhyrlig at den er så fraværende i debatten som den er. Når vi vet hvordan tingenes tilstand er, er det enormt provoserende at man skal bygge ut nye oljefelt, og at det skal skje i så sårbare områder. Dette er den eneste saken i en valgkamp jeg kunne tenke meg å engasjere meg i, sier Knaugsgård.

Lurer du på hva partiene mener om oljeboring i nord? Da bør du sjekke denne:

9 partier 100 spørsmål. Hvem mener hva?

Usikker på hva du skal stemme? Prøv Aftenpostens valgomat

Anette Karlsen

Også Flyktninghjelpens Jan Egeland holdt appell under markeringen foran Stortinget. Han etterlyste før valgkampen fokus på de store utfordringene verden står overfor. Men så langt har Listhaugs innvandringsutspill, debatten om norske verdier og Arbeiderpartiets fall fått dominere.

– Det er utrolig hvor mye tid som brukes på små og mellomstore utfordringer i verdens mest priviligerte, velfungerende og trygge land, og hvor lite som brukes på de store utfordringene. Klimaendringene er den største utfordringen i vår levetid, sier han.

– Kommer til å angre i generasjoner

Egeland har følgende beskjed til de rundt 900.000 personene som ennå ikke har bestemt seg for hva de skal stemme:

– Velg representanter som gjør at vi som har råd til det blir det foregangslandet verden trenger. Kom ned fra gjerdet og se på hvor store globale utfordringer vi har og hvor priviligerte vi er i Norge - og fatt et valg ut fra det. For guds skyld - stem! sier han.

– Det vi ikke gjør i dag for å forsvare klimaet vårt, kan vi komme til å angre på i generasjoner, legger han til.

Bak klimamarsjen står over 50 organisasjoner fra miljøbevegelse, fagbevegelse, tros- og livssynssamfunn. Alle ungdomspartiene med unntak av Unge Høyre og FpU har sluttet seg til, sammen med partiene Rødt, MDG, Venstre og SV.

Marsjen er en oppfølging av folkets klimamarsj før Paris-toppmøtet i 2015 som samlet flere tusen i Oslo og millioner over hele verden.

Anette Karlsen

Fakta: Dette er klimasøksmålet mot staten: Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten 18. oktober 2016 for oljeboring i Barentshavet

Rettssaken går i Oslo tingrett fra 13. til 24. november 2017 i Oslo tingrett

Staten representeres av regjeringsadvokaten

Dette blir første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten

Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner

Saksøkerne mener også at tildelingen av lisenser i Barentshavet er i strid med Parisavtalen Kilde: Greenpeace

– Kortsiktig idioti

Knausgård har også tidligere gått hardt ut mot Regjeringens planer om å åpne opp nye oljeområder Barentshavet. For to år siden var han en av rundt 200 kulturpersonligheter som for to år siden støttet oppropet «Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis».

– Norge er ett av de rikeste landene i verden. Alt handler om grådighet, og det er en jævla skam, sa Knausgård da i et intervju med The Guardian.

– Jeg trodde aldri min regjering ville gjøre noe slikt. Vi må få stoppet dem, og vi kan gjøre det. Kortsiktigheten og idiotiet rundt dette gir meg lyst til å gråte, sa han videre.

Greenpeace og Natur og Ungdom har senere gått til søksmål mot staten for tildelingen av leteblokker i Barentshavet gjennom 23.konsesjonsrunde, som de mener strider mot Grunnloven. Saken skal opp i Oslo Tingrett i november.