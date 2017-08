Anders Grande lovte å gi bort 100 kroner for hver BH: – Dette kan gå «gæli»

Utenfor Grandan ytre gård i Leksvik henger det i dag nesten 300 BH-er på et gjerde som står langs riksvei 755, skriver Adresseavisen.

Gårdens, gjerdets, og nå BH-enes eier, Anders Grande (50), sier klesplaggene er hengt opp for å støtte en god sak.

– Torsdag i forrige uke la jeg ut en melding på gården sin Facebook-side om at jeg skulle donere 100 kroner til brystkreftsaken for hver BH som blir hengt opp.

I løpet av det neste døgnet ble hele 70 BH-er hengt på gjerdet.

– Dette kan gå «gæli» tenkte jeg da. Så etter hvert har jeg måttet be om sponsorhjelp for å kunne donere nok penger.

Saken er tidligere omtalt av både Trønder-Avisa og Fosna-Folket.

Får BH-er i posten

Hjelp har Grande fått siden. De 50 første BH-ene betalte han for selv, men siden har både privatpersoner og bedrifter bidratt med pengesummer av ulike størrelser. I skrivende stund har aksjonen, som folk kan følge og donere til via Kreftforeningens hjemmesider, fått inn 52.150 kroner.

– I tillegg har jeg flere tusen kroner som jeg har fått tilsendt, men ikke rukket å registrere, sier Grande.

– Så vi er oppe i 45.000 kroner nå. Målet har vært 50.000, men jeg tror jeg må oppjustere det nå.

Bonden forteller at det ikke bare er folk i nærmiljøet som gir bort klesplaggene sine.

– Jeg mottar BH-er i posten også. Det er veldig gøy å se at aksjonen har tatt så av.

Oppdaget konseptet på Island

Grande sier ideen om innsamlingsaksjonen ble til i juli, da han var på tur på Island.

– Vi kjørte en tur da vi plutselig fikk øye på en gård der det hang masse bh-er utenfor på et gjerde. Jeg undersøkte hva dette var for noe, og fikk dermed vite at det var en måte å samle inn penger til kampen mot brystkreft.

Sommeren gikk, mens Grande stadig hadde konseptet fra Island i bakhodet.

– Det tok litt tid, men så bestemte jeg meg til slutt for at jeg også vil gjennomføre dette.

Privat

Og bonden har så langt bare fått gode tilbakemeldinger for sin aksjon.

– Folk fra nær og fjernt skryter av det. Særlig er det mange turister som stopper langs veien for å ta bilder, og de som spør hvorfor jeg har dekorert gjerdet mitt slik blir positivt overrasket. Senest i dag syklet det en danske forbi her. Da han fikk vite årsaken sponset han saken med 100 kroner på stedet.

Kjenner berørte

Grande sier at det ikke er tilfeldig at han valgte å gjennomføre den samme aksjonen som han oppdaget på Island.

– Jeg vet av flere som er blitt berørt av brystkreft. Blant andre kjente jeg ei lokal kvinne som døde av kreften. Hun var bare året yngre enn meg og hadde et barn i samme klasse som min sønn gikk i.

Leksværingen sier han vil fortsette innsamlingen frem til Rosa sløyfe-aksjonen i oktober.

– Jeg håper vi kan nå 70.000 før aksjonen er over.