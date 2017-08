Død mann funnet på Ullern i Oslo

Politiet i Oslo melder på Twitter at mannen ble funnet utendørs ved Abbediengen på Ullern i Oslo. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

– Vi er på stedet og jobber med tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder i Oslo Politiet, Steinar Hausvik, til Aftenposten.

Mannen ble funnet død på utsiden og politiet jobber nå med vitneavhør på stedet, opplyser Hausvik. Det er uklart om han ble utsatt for en kriminell handling.

– Det er for tidlig å si. Vi går bredt ut på denne saken, sier Hausvik.

Politiet meldte om hendelsen klokken 8.43 lørdag morgen.

Politiet i Oslo opplyser på Twitter at de jobber med rundspørring ved åstedet og at kriminalteknikere er på vei til stedet for å gjennomføre tekniske undersøkelser.

Saken oppdateres.