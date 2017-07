Drapssiktet 24-åring varetektsfengsles i fire uker etter Blå-skytingen

Fengslingsspørsmålet ble avgjort av Oslo tingrett tirsdag. Retten behandlet saken som en kontorforretning, noe som betyr at det ikke blir noe rettsmøte.

Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra aktor og forsvarer, og uten at den siktede 24-åringen får anledning til å forklare seg direkte for dommeren.

Blir du bekymret for å gå på byen? Det trenger du ikke, ifølge politiet. Det har vært en kraftig nedgang i vold i Oslo.

Oslo tingrett fulgte politiets ønske om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud. Han er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer utenfor Blå denne helgen.

24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk. Han hadde med seg våpenet som ble brukt, en uregistrert pistol.

24-åringen er bosatt i Oslo og har hatt mye kontakt med politiet og rettssystemet gjennom flere år. Han er dømt for grov vold, narkotikabesittelse, ran, vold mot politiet og trusler.

Ifølge dommer fra Oslo tingrett har 24-åringen tilsammen blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.

Politiet bekrefter at mannen skal ha forklart at han følte seg utsatt etter en tidligere voldshendelse i vår. Ifølge VG ble 24-åringen angrepet med øks og batong, noe som førte til at han måtte ha sykehusbehandling.

Han har forklart at han skjøt spontant – men ikke for å drepe. Siktede sier han avfyrte skuddene fordi han ikke fikk komme inn på utestedet natt til søndag.

Ingen av personene som ble skutt, er alvorlig skadet.