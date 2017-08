Internett-kjendis skal få unge til å stemme

– Er ikke det hun komikeren? hvisker en forbipasserende til kompisen sin idet Maria Stavang går forbi dem nedover Karl Johan, ikledd dress mens hun roper at folk må stemme på henne ved stortingsvalget.

Stavang er midt i innspillingen av en sketsj som skal oppfordre unge til å stemme ved høstens valg, som en del av kampanjen «Ta valget». Hun spiller politikeren Kari Nydalen, som prøver litt for hardt å være hipp og kul for å sanke stemmer fra unge velgere.

Oppfordrer unge til å stemme

Dersom du ikke vet hvem Maria Stavang er, er sjansen stor for at du er over 25 og muligens ikke tilbringer så mye tid på sosiale medier.

Siden mars 2016 har Stavang, gjennom aliaset Piateed, lagt ut videoer på Facebook og Youtube, der hun spiller ulike karakterer eller snakker om temaer hun synes er viktige.

I snitt ses hver video 250.000 ganger, og først og fremst av folk mellom 13 og 25 år. På Instagram kan Stavang skilte med 89.000 følgere, nesten dobbelt så mange Instagram-følgere som de største politiske partiene har tilsammen.

Og som om ikke det var nok, har Stavang tilsammen 127.000 følgere på Facebook og Youtube. Hun skulle dermed ha gode sjanser til å nå unge mennesker og overbevise dem om at de bør bruke stemmeretten.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå stemte 64,5 prosent av velgerne mellom 18 og 25 ved forrige stortingsvalg. Det er den laveste prosenten i alle aldersgrupper. Ved kommunevalget i 2015 var deltagelsen enda lavere – 42,4 prosent.

«Opptatt», «ikke interessert» eller «ikke nok kjennskap til partiene» er blant de vanligste årsakene til at personer i denne aldersgruppen unnlot å stemme.

Vil nå vanskelige målgrupper

Kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet, Kristina Jørgensen har stor tror på sosiale medier i denne sammenhengen, og hun tror denne kampanjen vil nå grupper det ellers er vanskelig «å få tak på».

– Unge velgere og innvandrere tilhører grupper som er vanskelige å nå, og det er viktig at organisasjoner som kjenner målgruppene godt kan bidra med sin kunnskap for å sikre at budskapet kommer frem, sier hun.

Stor påvirkningskraft

Selv om videoene byr på mye tull og fjas, er ikke Stavang redd for at budskapet skal drukne.

– Jeg tror ikke man bør bruke pekestokk hvis man skal engasjere. Folk skal sitte igjen med følelsen av at stemmen deres betyr noe, selv om vi formidler det med humor, sier Stavang.

Hun er klar over at hun har muligheten til å påvirke svært mange, og den vil hun ikke kaste bort.

– Jeg vil gjerne bruke den stemmen jeg har i sosiale medier til å skape engasjement. Og det er jo når man får sånne saker som dette at det virkelig er gøy. Jeg får snakke om noe som er viktig, det er ikke selvbruning jeg reklamerer for, liksom, sier Stavang.