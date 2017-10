Politiet trekker tilbake 18 bøter gitt til syklister i Trondheim

18 syklister vil få sine forenklede forelegg opphevet etter at de ble bøtelagt tirsdag morgen. Det skriver Adressa.no.

- Dette krysset i Innherredsveien er så rotete, uoversiktlig og forvirrende at det er vanskelig for syklister å vite hva slags regler som gjelder, sier politiadvokat Heidi Melø ved Trøndelag politidistrikt.

18 bøter

Det ble gjennomført to sykkelkontroller i Trondheim tirsdag morgen: Én i Innherredsveien ved Lademoen kirke og én i krysset mellom Kjøpmannsgata og Olav Tryggvasons gate.

Det var 18 syklister som fikk bot i Innherredsveien. Fem fikk bøter i Midtbyen.

Hun sier at det er tvil om straffskyld når det gjelder kontrollen på Lademoen, og politiet er dermed pålagt å la tvilen komme syklistene til gode.

- Det er gjort en feil og vi er glad for at vi fant ut av det tidlig, sier hun.

- Men det er hevet over enhver tvil at syklistene ikke har fri bane. De må være vaktsom og følge normale trafikkregler, og de har vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre i krysset. Det er ikke fritt frem, understreker Melø.

- I dialog med vegvesenet

Melø forklarer at fotgjengerfeltet er trukket langt ut i en ny veibane. Hun understreker at trafikklys skal være plassert på høyre side, men i dette krysset er det på venstre side av sykkelveien.

- Krysset er farlig og slik kan vi ikke ha det. Vi er i dialog med Statens vegvesen for å utbedre krysset.

- Hva vil du si til syklistene som fikk en dårlig start på dagen?

- Vi beklager selvsagt det, og vi håper folk i dette krysset bruker sunt folkevett frem til krysset er utbedret, sier hun.

Reagerte kraftig

Syklistenes landsforening reagerte kraftig på bøtene som ble skrevet ut.

- Dette er en prøveordning hvor det er laget en helt egen sykkelvei for syklende. Den er adskilt fra bilvei og fortau. Slik reglene tolkes av våre eksperter så gjelder verken lyset ved fotgjengerfeltet eller billyset i dette krysset for syklister, sier Øyvind Aas i Syklistenes landsforening.

Det er de generelle vikepliktsreglene som gjelder for syklister i dette tilfellet. Syklister må i dette tilfellet vike for all kryssende trafikk.

Politiet

- Lysene gjelder ikke syklistene

Syklister har lov til å sykle over fotgjengerfelt, også på rød mann, understreker Aas.

- Den røde eller grønne mannen i fotgjengerfeltet har ingen innvirkning på syklistene, sier han.

Ifølge syklister på stedet er det tryggest å sykle når bilene har rødt lys. Dersom man sykler når bilene i Innherredsveien har grønt, så er det fare for at syklistene får en bil som kommer bakfra og svinger til høyre i Anders Buens gate. Da vil syklistene ha vikeplikt for disse.

- Lyset for bilistene står til venstre for sykkelveien, og det er vinklet bort fra syklistene. Vi mener at det synliggjør at dette lyset ikke gjelder syklistene, forklarer Aas.

- Bot på feil grunnlag

Etter at saken om kontrollene ble publisert tirsdag morgen har det kokt på sosiale medier, og det er flere som mener at det er gjort en feil.

- Etter vår mening så skulle ikke syklistene hatt bot. De har fått den på feil grunnlag, sier han.

Han mener at dette er en problematikk som de ser ganske ofte.

- Det er stadig vekk rot med regelverket, og vi ser innimellom at Statens vegvesen og politiet sliter med å tolke regelverket. Det er svært uheldig at politiet statuerer et eksempel i et kryss som så til de grader er åpen for tolkning, sier Aas.

Han mener det er skummelt at syklister blir brukt som eksempel når de har retten på sin side.

- Det skaper en farlig stemning mellom trafikanter. Mange bilister får blod på tann og tenker at syklister er lovløse, sier han.

Sykkellys lenger ned i veien

Litt lenger ned i Innherredsveien, ved Mellomveien, er det et eget lys for syklister. Politioverbetjent Håvard Tømmervold ved Sentrum politistasjon i Trondheim forklarer at et slikt lys ikke er aktuelt i krysset ved Lademoen kirke.

- Syklistene vil ikke få eget sykkellys her fordi trafikkstrømmen er annerledes og kommer i konflikt med hverandre. Bilene har lov til å kjøre til høyre i dette krysset, forklarer han.