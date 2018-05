– Jeg tenker egentlig ikke så mye over det, sier Erna Solberg om den nye rekorden hun er i ferd med å innkassere. Det er allerede to år siden hun ble den lengstsittende partilederen i Høyres historie. Fredag har hun vært statsminister nøyaktig like lenge som Kåre Willoch (89) fikk sitte ved kongens bord.

Etter en liten tenkepause kommer hun frem til at hun nok skulle ha vært denne rekorden foruten.