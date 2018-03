Protestaksjon nærmer seg 10 millioner: – Nesten forbi min fatteevne, sier initiativtager

Det var fredag kveld at Camilla Ahamath fra Bergen satte i gang en motaksjon på Facebook etter at justisminister Sylvi Listhaug ble overøst av blomster fra sine tilhengere.

Nå har innsamlingsaksjonen «Soldiers of Are og Odin – fundraiser for Leger uten grenser» klart å samle inn over 9,7 millioner på drøye to dager. Flere enn 45 000 personer har gitt penger.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer, det er nesten forbi min fatteevne, sier initiativtageren når Bergens Tidende tar kontakt søndag ettermiddag.

Grunnfjellet Norge

Da aksjonen ble satt i gang fredag kveld ble budskapet spredt som ild i tørt gress på sosiale medier under emneknaggene #varmeresamfunn og #mittfolk. Siden har pengene strømmet inn.

– Jeg tror dette viser at folk hadde et stort behov for å spre kjærligheten. Nå var det så godt å vise hverandre at dette er grunnfjellet Norge, sier Ahamath, er tidligere journalist i Bergens Tidende og i dag er webredaktør ved universitetsmuseet i Bergen.

Viste sin støtte til Listhaug

Samtidig som millionene ruller inn til motaksjonen, ble det søndag arrangert en støttemarkering for justisminister Sylvi Listhaug utenfor Stortinget der et par hundre mennesker var samlet.

Camilla Ahamath understreker at hun synes det er helt greit å støtte Listhaug og politikken hun står for.

– Det jeg har et problem med er hatretorikken og de høyreekstreme. Mange av de høyreekstreme gruppene sier enkelte politikere har gjort mer for dem enn de har gjort selv. Dette trenger vi ikke å opprettholde, sier Ahamath.

Tirsdag skal Stortinget etter planen behandle mistillitsforslaget mot Listhaug som er fremmet av Rødt. Det er KrF som avgjør om forslaget får flertall eller ikke.

Les også: Dette er syv mulige løsninger på regjeringskaoset

Olav Olsen

– Vi har mange i ryggen

Leger uten grenser har uttrykt stor takknemlighet for alle som har bidratt til innsamlingsaksjonen de siste par dagene.

– Hvert enkelt bidrag gjør at vi kan nå ut til enda flere med medisinsk nødhjelp, uavhengig av myndigheters prioriteringer og uten å ta side i en konflikt. Vi kommer til å fortsette å stå opp for humanitære verdier og denne aksjonen viser veldig tydelig at vi har mange i ryggen, skriver president Katrine Nordstrand på Facebook søndag.

Symbolsk bevegelse

Aksjonisten i Bergen har fått tilbakemeldinger fra folk i hele Skandinavia som støtter budskapet og det hun selv kaller en «symbolsk folkebevegelse».

– Det er mange som har lyst at dette skal bli en ny, skandinavisk vår. Men akkurat nå er jeg mest opptatt av at folk trengte å kjenne på kjærligheten her i landet. Jeg er mer enn fornøyd med den innsatsen det norske folk har vist disse dagene, sier en rørt Ahamath.