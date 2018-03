Forsvaret ønsker at Blom Fiskeoppdrett AS må legge ned anlegget sitt i Laksevika i Herdlefjorden nord for Bergen. Årsaken er at anlegget støyer så mye at det vanskeliggjør avlytting av fremmede ubåter og skip og dermed berører det Forsvaret mener er sentrale sikkerhetsinteresser, skriver ABC Nyheter.

Det familiedrevne fiskeoppdrettsfirmaet ønsker imidlertid ikke å gi seg uten sverdslag og saken har derfor versert i rettssystemet en stund. Nylig fikk oppdretterne medhold også i Gulating lagmannsrett og fortsetter dermed oppdrett av laks og ørret i anlegget.

Nå bekrefter imidlertid Forsvarsdepartementet at dommen vil bli anket videre til Høyesterett.

– For oss er dette en prinsipiell sak med potensielt store konsekvenser, og vi ønsker derfor at Høyesterett skal gi sin vurdering, opplyser Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, til ABC Nyheter.

Forsvarets avlyttingsstasjon ligger i samme fjord som oppdrettsanlegget og drives i samarbeid med Tyskland og Nederland. Stasjonen har kabler i havet som kan avsløre hvilke skip som passerer.

Staten vant saken mot Blom Fiskeoppdrett i tingretten i Bergen i fjor, men tapte altså i lagmannsretten.

Fiskeoppdretternes advokat er ikke overrasket over at Forsvarsdepartementet anker.

– Det var forventet. Blom Fiskeoppdrett AS har drevet ved lokaliteten siden midten av 1990-tallet. Lokaliteten er svært god, blant annet med tanke på strømforhold, og flytting av et akvakulturanlegg er ikke noe Blom Fiskeoppdrett AS kan gjennomføre på eget initiativ, mener advokat Henrik Garmann.