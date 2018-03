Dundrende bakrus og dagen derpå. Hverken arrangøren, Sporveien eller Oslo-politiet har opplevd maken til scenene som utspilte seg på en av de svarteste dagene i skifestivalens historie.

100.000 mennesker tok seg opp til Holmenkollen lørdag. Mange av dem var fulle – og lettkledde – før de stavret av T-banen og ut i skogen hvor de slapp å betale for å se Marit Bjørgen og de andre skiløperne.

Arrangørene mistet kontroll ikke minst da alle skulle tilbake til byen. Tungt berusede publikummere gikk i T-banesporene, kranglet og sloss både med politiet og hverandre.

Åtte personer ble rapportert skadet i to ulykker ved T-banestasjonene. Røde Kors behandlet mer enn 100 personer for alkoholrelaterte skader.

Var ikke forberedt

Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival, sier at de er lei seg for det som skjedde på lørdag.

– Kombinasjonen store folkemengder og mye alkohol førte til at en del situasjoner kom ut av kontroll. Det viser hvor sårbar logistikken og transportsystemet er i Holmenkollen og oppover til Frognerseteren.

– Men dette visste dere?

– Vi visste det og vi var forberedt på at det ville bli en lørdag med mange mennesker. Vi hadde satt i gang tiltak i samarbeid med Ruter og Sporveien som oppjusterte antall avganger til det maksimale, 12.000 reisende i timen.

– Det kom rundt 100.000?

– Vi har aldri noensinne hatt så mange mennesker der. Vi hadde forberedt oss på 100.000 på Arenaen og ute i marka i løpet av helgen. Det blir en stor utfordring hvordan vi skal løse problemene med transport og logistikk fremover.

– Det var fylleslag i Holmenkollen også i 2016. Dere skulle evaluere, hva skjedde?

– Vi etablerte umiddelbart arbeidsgruppen «Skifest med måte», sier Nordskar og viser til flere tiltak som ble innført:

Flere politi og vektere, doblet antall frivillige i gruppene i skogen – fra 25 til 50 personer. Aldersgrensen på afterski i Arenaen ble økt fra 18 til 21 år.

Det er lov å kjøpe og drikke vin og øl i publikumsteltet, men ikke lov å ta med ut på tribunen.

Aftenposten har stilt flere spørsmål til Oslo politidistrikt mandag, både om planleggingen før arrangementet, gjennomføringen og hva de nå mener må skje med skifestivalen i Holmenkollen kommende år.

Oslo-politiet hadde mandag kveld ikke besvart spørsmålene.

Fakta: Holmenkollen Skifestival Holmenkollen Skifestival AS eies 50/50 av Skiforeningen og Norges Skiforbund. Inntekter fra alkoholsalg teller som en del av totalen, men utgjør ikke en betydelig andel. 65 prosent av inntektene kommer fra billetter og sponsorer. Andre inntektskilder er TV-rettigheter. Etter bråkte i 2016: Arbeidsgruppen «Skifest med måte» ble nedsatt med representanter fra Holmenkollen Skifestival, Oslo kommune, politiet, Ruter, Oslo Sporveier, frivillige og organisasjonen Av og til. Kilde: Holmenkollen Skifestival

Løp mot T-banen i fart

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, beskriver livsfarlige scener som utspilte seg lørdag:

– Ved én anledning ble en person funnet sovende på sporet. En annen kom løpende mot et T-banetog i fart. Dette kunne gått riktig galt, sier Asperud.

Holmenkollen Skifestival vil når vurdere alt, også å begrense alkoholsalget.

– Men problemene i helgen hadde ikke noe med det som skjedde i Arenaen å gjøre, der gikk det veldig bra. Vi kan ikke kontrollere det som skjer i skogen, der må vi lene oss på politiet og kommunen, sier Emilie Nordskar.

Hun avviser at Holmenkollen Skifestival har skapt seg et image som festarena med høy partyfaktor. Men hun er åpen for å endre konseptet, hvis nødvendig.

– Mange husker at det var fylleslag i Holmenkollen men knapt hvem som vant 5-mila?

– Ja … men sånn kan vi ikke ha det. Ja, vi klør oss i hodet nå, men vi vil se nærmere på tre hovedutfordringer:

Det vil ikke Marit Bjørgen heller. Hun vant 3-mila, men ville ikke tatt med seg sønnen til Kollen.

Senere start på 5-mila?

Nordskar ramser opp: Sikkerhet og ressurser, logistikk og transport, rennprogrammet med for eksempel tidligere start på 5-mila slik at folk ikke rekker å drikke så mye først. Men rennprogrammet er det FIS og TV-stasjonene som bestemmer over.

– Hvorfor åpnet dere ikke veien ved Midtstuen, den ble brukt under VM i 2011, for å sluse folk ut av området?

– Hadde vi forventet det antallet som kom på lørdag, hadde vi definitivt vurdert å åpne den veien.

– Tar dere selvkritikk?

– Vi kommer til å evaluere vår egen innsats og de tiltakene vi satte inn før helgens arrangement.

Norsk problem

Sverre Seeberg, tidligere president i Norges Skiforbund, sitter i FIS-styret, det internasjonale skiforbundet. Mandag deltok han på møte i Sveits.

– Her i utlandet er det få som har fått med seg alt som skjedde i Norge, og problemene der i helgen. Personlig synes jeg det er en trist utvikling, men det er først og fremst et norsk ordensproblem.

Seeberg sier at FIS gjerne mottar ønsker fra arrangøren, men legger til at dette er en sak som Norges Skiforbund, som medarrangør, må ta tak i.