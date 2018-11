– Nå føler jeg bare kaos. Jeg ser ingen flere veier å gå.

I fem år har Jovsset Ante Sara (26) kjempet mot staten for å slippe å slakte reinflokken sin fra rundt 350 ned til 75 dyr. Et antall den unge reindriftssamen mener er så lavt at han må gi opp yrket familien har levd med i generasjoner.

– Jeg hadde sett for meg at datteren min skulle kunne overta. Nå er det slutt, sier han.

Både lagmannsretten og tingretten ga ham medhold i at staten ikke hadde rett til å redusere flokken hans så mye – selv om de mener antall rein i Finnmark må reduseres til et «økologisk bærekraftig nivå» (se faktaboks)

Men for snart ett år siden, tre dager før jul i fjor, falt dommen i Høyesterett. Under dissens fikk staten grønt lys for å iverksette pålegget. Saken vakte oppsikt langt utover Norges grenser, og skapte stor forbitrelse i det samiske samfunnet. Mange mente at de minste reineierne måtte skjermes når reintallet skulle ned.

FN siste håp

Da A-magasinet besøkte Sara på Finnmarksvidda i januar, hadde han ett håp: FNs menneskerettskomité i Genève. I juli, etter en storstilt kronerulling med lotteri, private donasjoner og et tilskudd fra Sametinget, kunne klagen, og permer med dokumenter sendes sørover.

Men i oktober, før FN har behandlet saken, kom et nytt pålegg fra Landbruksdirektoratet, instansen som regulerer reintallet: De viste til den rettskraftige dommen fra Høyesterett og påla Jovsset Ante Sara å være nede på 75 rein innen nyttårsaften.

Sara valgte umiddelbart å be om utsettelse inntil FN hadde sagt sitt. Denne uken kom svaret: Landbruksdirektoratet velger å ikke ta hensyn til FN-prosessen. Dyrene skal være slaktet før nyttår. Ellers vil det dramatiske virkemiddelet tvangsslakting bli tatt i bruk.

Les hele Jovsset Ante Saras historie her: Mannen som kjemper mot staten.

Kolstad, Tom

Fakta: Dette er saken Helt fra 1990-tallet har det vært slått alarm om overbeite, for mange rein, dyr som sulter og «ørken» på Finnmarksvidda. Forskerne har vært uenige om omfanget av problemet, men myndighetene har i flere omganger prøvd å få til en frivillig reduksjon av antall rein. Reindriftsloven fra 2007 åpnet for å pålegge reineierne å redusere ned til et fastsatt «øvre reintall». Hvis eierne ikke ble enige om byrdefordelingen, ville samtlige bli pålagt å redusere med den samme prosentandelen. Både lovutvalget, Sametinget og reindriftssamenes forbund (NRL) ba om at flokker på under 200 dyr skulle unntas fra reduksjon. Dette ble ikke etterkommet. I 2013 kom kravene om reduksjoner (se egen faktaramme). Jovsset Ante Sara gikk til sak da staten påla ham å redusere til 75 dyr.

Sara har forlatt flokken sin noen dager og er innom Kautokeino for å møte advokaten sin. På telefon sier han at han nå har to valg. Begge like vonde: Å gi opp alt han har bygget opp gjennom åtte år og selge dyrene. Eller stå løpet ut og la staten få tvangsslakte.

– Familien har alltild drevet med rein, dette er tungt for oss alle. Jeg skjønner virkelig ikke at staten ikke kunne ta seg tid til å vente på FN, sier han.

Ønsker likebehandling

Men Landbruksdirektoratet gjør det klart at de har bestemt seg.

– Sara har prøvd saken gjennom hele rettssystemet. Da er det naturlig å iverksette vedtaket, sier avdelingsdirektør Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratet.

– Men Norge er jo forpliktet til å følge et vedtak fra kommisjonen. Hvorfor kan dere ikke vente?

– Det er besluttet at reintallet skal reduseres og majoriteten av næringen har innrettet seg etter reinstallsvedtakene. Av hensyn til likebehandlingen, mener vi det er riktig.

– Hva gjør dere hvis FN gir ham medhold?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå er klagemulighetene brukt opp og jeg håper han innretter seg etter det. Tvangsslakting vil være siste utvei.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Sjokkert sametingspresident

Sametinget har hele veien støttet Saras kamp, og sametingspresident Aili Keskitalo reagerer med vantro på vedtaket.

– Jeg er rystet og fryktelig skuffet over at de iverksetter dette mens saken er i behandling hos FN, sier Kesiktalo, som mener maktovergrepet mot den unge familiefaren blir uforholdsmessig stort.

– Med så få rein vil det ha minimale konsekvenser for myndighetene å avvente og vise litt smidighet. Det virker som det har gått stor prestisje i saken.

Kesikitalo mener det er urovekkende at Norge ignorerer internasjonale organer vi som medlem i FN har bidratt til å etablere.

– Som et lite land er vi helt avhengig av samarbeid om folkeretten. Vi bør være de første til å respektere den, sier hun.

Les Joacim Lunds kommentar: Vi må snakke om Rudolf.

Tomi Guttorm

Fakta: Slik har reinreduksjonen foregått I februar 2013 fikk 231 sida-andeler (person eller familie med andel i et beitedistrikt) pålegg om å redusere antall rein. I tillegg til Jovsset Ante Sara, ble ni andelseiere pålagt å redusere flokken til under 100 dyr. Enkelte helt ned til 45. 11 av andelene reduserte ikke tallet innen fristen og ble ilagt tvangsmulkt. Totalt er det innkrevd 270.000 kroner. Pr. i dag er det bare Jovsset Ante Sara som ikke har etterkommet kravet. Antall rein i Finnmark: I 2012, før vedtakene, ca. 186.000 dyr. I dag er det rundt 147.000. Øvre fastsatt reintall for hele Finnmark er 148.800. Ett distrikt ble pålagt å redusere med 45 prosent, fra 7600 til 4200 dyr. Et annet med 62 prosent, fra 6900 til 2600. Distrikt Falla, som Jovsset Ante Sara tilhører, måtte til sammenligning redusere med 35 prosent, fra 3100 til 2000 dyr. Reineierne har ikke fått noen kompensasjon for å redusere reintallet. Tanken er at færre rein vil gi bedre beite, økt slaktevekt og bedre lønnsomhet. Kilde: Landbruksdirektoratet

Overraskende avgjørelse

Også Jon Gauslaa, leder i Finnmarkskommisjonen, jurist og ekspert på urfolksrett er overrasket over at Norge velger å ikke vente på prosessen i FN-systemet.

– Det dreier seg om få dyr i det store bildet og jeg ser ikke at det er tvingende nødvendig å effektuere vedtaket nå, sier han.

– Hvilken status har en uttalelse fra Menneskerettskomiteen i det norske rettssystemet?

– Høyesterett har i en prinsippavgjørelse fra 2008 sagt at en uttalelse fra menneskerettskomiteen vil veie meget tungt også i vår interne rett, sier Gauslaa, som peker på at det vil bli vanskelig for Norge å kritisere andre land for menneskerettsbrudd hvis vi ignorerer en slik avgjørelse.