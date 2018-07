Aftenposten

I 1950 var Thorvald Stoltenberg russepresident. Her er han til bords med prinsesse Astrid.

NTB Scanpix

Thorvald Stoltenberg var statssekretær for flere Ap-regjeringer på 1970-tallet.

Morten Uglum

Statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) feiret sin 50-årsdag i 1980. Her gratuleres hun av Thorvald Stoltenberg, som var utenriksminister på den tiden. Rundt jubilanten er det også andre politikere og statsråder, bl.a. f.v. Helen Bøsterud, Kirsti Kolle Grøndahl, Tove Strand Gerhardsen, Einfrid Halvorsen, Mary Kvidal og Jan Balstad. Foto: Morten Uglum / Aftenposten

Karina Jensen

I 1988 var Stoltenberg fungerende statsminister. Her tar han en frikveld hjemme på terrassen sammen med kona Karin Stoltenberg.

Furulund, Svein Erik

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg (t.h.) i møte med formann i PLO, Yasir Arafat (nr. to f.h.) i Tunisia 1989. Møtet fant sted i en privatvilla utenfor hovedstaden Tunis. Stoltenberg var sentral i arbeidet med Oslo-avtalen.

Per Svensson

Her står Thorvald Stoltenberg sammen på Arbeiderpartiets landsmøte i 1989. Da var han utenriksminister. Foran ham står statsminister Gro Harlem Brundtland, finansminister Gunnar Berge og kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen.

Kolstad, Tom

I 1990 overtok Thorvald Stoltenberg stillingen som FNs høykommissær for flyktninger. Her sammen med tre av dem som blir hans nære medarbeidere. F.v.: Simone De Vries, høykommissærens sekretær, Danielle Jarret, kommissærens personlige assistent, og Bernadette Piérard-Pasquier, hans assistent.

Aartun, Brynjulv

Med syltetøy og grovbrød, knekkebrød og ost, var alt duket for frokost på høyeste statsmanns-nivå for Nelson Mandela (t.v.) i 1992. Som utenriksminister Thorvald Stoltenberg (Ap) en naturlig gjest, og stedet var statsministerboligen på Vinderen.

Terje Bendiksby

En lattermild utenriksminister Stoltenberg serverte frokost til den russiske utenriksministeren Aleksandr Bessmertnykh i 1991.

Lise Åserud,

Da Kjersti Grini og resten av Norges håndballag spilte uavgjort mot Romania i EM 1996, var daværende ambassadør i Danmark, Thorvald Stoltenberg på plass for å gratulere.

Brøymer, Bjørn

Thorvald Stoltenberg smaker akevitt sammen med Rolv Wesenlund og formann i partiet Venstre i Danmark, Uffe Ellemann-Jensen. Sammen kåret de Danmarks beste akevitt.

Poppe, Cornelius

I 1999 overtok Thorvald Stoltenberg vervet som president i Norges Røde Kors.

Arash A. Nejad

Frelsesarmeen delte ut Boothprisen 2001 til Nini Stoltenberg og Thorvald Stoltenberg under et festmøte i Templet. Her står far og datter utenfor Templet før utdelingen.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Thorvald Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland (t.h.) følger med på avstemningen om heroinbehandling av rusavhengige under Arbeiderpartiet sitt landsmøte i Folkets Hus lørdag. Ap vil gå inn for et prøveprosjekt med å gi gratis heroin til tunge rusmisbrukere.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Partiveteranen Thorvald Stoltenberg møter dagens leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Her er de på Youngstorget i Oslo i forbindelse med stortingsvalget 2017.