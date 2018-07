Har du tips eller bilder? Send en e-post til tips@aftenposten.no.

Torsdag er det flere skogbranner i Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud og i Agder. I løpet av dagen har det vært rundt 130 branner:

36 branner i Østfold-området

40 på Sørlandet

minst 12 i Telemark

40 i Buskerud

Det er uklart hvor mange branner som har vært i Oppland, Hedmark og Vestfold.

Flere helikoptre bistår fra luften

Som følge av brannene har antallet brannhelikoptre i beredskap i Sør-Norge økt til 16. Flere av disse flyttes nå fra nordligere strøk, til Kjeller og Torp på Østlandet.

Klokken 22 torsdag kveld opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Aftenposten at fem av brannhelikoptrene er i aksjon på Sør- og Østlandet. De bistår brannvesenet med slukking i:

Bø i Telemark, Åseral og Bykle i Agder, Tolga i Hedmark og Aurskog i Akershus.

– I utgangspunktet vil vi ha beredskap på 16 helikoptre til over helgen, sier Anders Fevik, pressevakt i DSB til Aftenposten.

En normal skogbrannsommer er det ett helikopter i beredskap.

Røde Kors bistår flere steder

Flere 110- og politisentraler har meldt om ventetid på nødtelefonene torsdag.

– Det er en ekstraordinær situasjon, helt klart, sier Fevik om det høye antallet branner på samme tid.

Også Røde Kors har hjulpet til flere steder torsdag. I Telemark var fem korps involvert, mens brannvesenet på Toten i Oppland også fikk hjelp. I Østfold har Røde Kors blitt bedt om å heve beredskapen på ambulanse.

Mannskap frå fleire lokale #hjelpekorps støttar i kveld brannvesenet i forbindelse med dei mange skogbrannane i Sør-Noreg. Her gjer Fyresdal og Tokke Røde Kors Hjelpekorps seg klare til å bistå i ein brann ved Kvitseid i Telemark.

Minst tolv branner i Telemark

I Telemark var det minst tolv branner torsdag ettermiddag. Ifølge VG var det snakk om tre i Nissedal, tre i Drangedal, én i Tokke, én i Vinje og én i Siljan.

Det var også branner i Seljord og Notodden. Den sistnevnte brannen betegnes av politiet som særlig alvorlig.

– Den er den eneste brannen vi er involvert i. Brannen befinner seg øst for Notodden, og bebyggelse står ikke umiddelbart i fare, men flammene er i nærheten av E134. Brannvesenet har spurt om ekstra ressurser for å håndtere den, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt.

Brannvesenet skal ha mottatt mellom 100 og 200 telefoner om branner i Vest-Telemark, ifølge NRK.

Røde Kors i Skien er blitt bedt om å stille alt disponibelt mannskap tilgjengelig for brannvesenet på grunn av skogbrannene.

Rundt 40 pågående branner i Agder

Klokken 18.45 melder 110 Agder at de har cirka 40 pågående skog og krattbranner i hele Agder. Lynnedslag er trolig årsaken, skriver Fædrelandsvennen.

I Agder er det først og fremst indre strøk som er berørt.

– Situasjonen er helt ekstrem. Nå har vi fjellfly inne i Hovden, og vi venter på ett helikopter til i Setesdalen. Helikopteret som er i Åseral vil snart bli sendt til Froland. Det er ikke fare for bebyggelse, sier operatør Kristoffer Thomassen til avisen.

110 Agder har ca 30 pågående skog og krattbranner i hele Agder. Dette gir dessverre noe ventetid på Nødnummer 110 selv med oppbemanning av sentralen. Sentralbordet er helt stengt.

Skogbrannhelikopter er på vei for bistand med slukking.

Skogbrannhelikopter er på vei for bistand med slukking. — 110 Agder (@110Agder) July 12, 2018

Thomassen sier at det krevende for mannskapene å ta seg frem i terrenget.

–Det er stort sett kontroll, men fremkommeligheten er krevende. Vi aldri opplevd maken til dette, det sier også de som har jobbet her lenge, forteller Thomassen.

Det er snakk om flere skog- og krattbranner i områdene Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Bygland.

I tillegg meldes det om brann på Kjeøya ved Kragerø.

Flere branner på Østlandet

I Østfold ble det torsdag ettermiddag meldt om en skogbrann i Rakkestad. Det brant også ved Spekedalssætra i Rendalen og ved Øymoen i Tynset i Hedmark.

– Vi har akkurat nå 36 pågående hendelser. Det lyner og tordner, noe som gjør det vanskelig, men det er også en del regnvær i enkelte områder som vi håper kan hjelpe oss, opplyser 110-sentralen i Øst til Aftenposten ved 18-tiden.

I Oppland ble det meldt om skogbrann i Glitterdalen på Kvamsfjellet og et branntilløp forårsaket av et lynnedslag sør for Bagn i Valdres. Det er også meldt om en rekke andre branntilløp, og det er mistanke om at de skyldes lynnedslag, melder Innlandet politidistrikt.

Et lynnedslag kan også være grunnen til at det brøt ut skogbrann ved Lofthus, nord for Veggli i Buskerud, skriver Laagendalsposten. Brannvesenet på Ringerike har også rykket ut til en skogbrann på Nes i Ådal.