Saken oppdateres.

Har du tips eller bilder? Send en e-post til ehu@aftenposten.no.

Det meldes om en rekke branner i fylkene Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud og Aust-Agder.

Ifølge NRK er det snakk om minst 57 branner: 15 branner i Østfold-området, fem på Sørlandet, minst syv i Telemark og 30 steder i Buskerud.

Minst ni branner i Telemark

– Det er så tørt nå at hver minste ting antenner, forteller Oddbjørn Wikan på 110-sentralen i Telemark til NRK.

I Telemark var det minst ni branner torsdag ettermiddag. Ifølge VG er det snakk om tre i Nissedal, tre i Drangedal, én i Tokke, én i Vinje og én i Siljan.

Brannvesenet skal ha mottatt mellom 100 og 200 telefoner om branner i Vest-Telemark, ifølge NRK.

En mann som befinner seg i Bjønntjønn hyttefelt, forteller til Telemarksavisa at brannene er faretruende nær hyttefeltet. Det har vært flere lynnedslag i området, skriver Varden.

Roar Asdahl så lynnedslaget som startet brannen ved Bjønntjønn hyttefelt. Han befinner seg på Gautefall fjellgrend.

– Jeg satt på utsiden mens det lynte og tordnet, og så kom det et kraftig lyn ved nabohyttefeltet. En stund etter begynte det å ryke. Jeg gikk for å se, og da hadde det tatt fyr i skogkanten på baksiden av hyttefeltet, sier Asdahl til Dagbladet.

Fem helikoptre i sving

Begge helikoptrene stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp er sendt til Nissedal for å bistå, meldes det på Twitter fra skogbrannhelikoptertjenesten.

For tiden er det elleve skogbrannhelikoptre i beredskap, opplyser pressevakt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Anders Fevik.

Klokken 15.46 torsdag ettermiddag er fem helikoptre oppe i luften. Tre av disse er enten på plass i eller på vei til Telemark-kommunene Siljan, Tokke og Vinje.

De to siste skal slukke branner i Buskerud-kommunen Uvdal og Tolga i Hedmark.

– Vi setter inn flere helikoptre når tordenværet er over. Det er lyn og torden mange steder, og helikoptrene kan ikke fly under slike værforhold, sier Fevik til Aftenposten.

Flere branner på Østlandet

– Her er det helt kaos, det kommer telefoner fra hele distriktet, sier en travel operasjonsleder hos 110-Innlandet til NRK.

I Østfold ble det torsdag ettermiddag meldt om en skogbrann i Rakkestad. Det brant også ved Spekedalssætra i Rendalen og ved Øymoen i Tynset i Hedmark.

Meteorologisk institutt

I Oppland ble det meldt om skogbrann i Glitterdalen på Kvamsfjellet og et branntilløp forårsaket av et lynnedslag sør for Bagn i Valdres. Det er også meldt om en rekke andre branntilløp, og det er mistanke om at de skyldes lynnedslag, melder Innlandet politidistrikt.

– Noen av stedene er utenfor vei. Brannvesenet er ute med alt mannskap, opplyser politiet.

Et lynnedslag kan også være grunnen til at det brøt ut skogbrann ved Lofthus, nord for Veggli i Buskerud, skriver Laagendalsposten.

Brannvesenet på Ringerike har også rykket ut til en skogbrann på Nes i Ådal.

Vi er på skogbrann Nes i Ådal. Ankerrøysa på grensa til Sør Aurdal. — Ringerike brann (@Ringerikebrannr) July 12, 2018

DSB-advarsel

DSB gikk tidligere i uken ut med en påminnelse om den ekstreme skogbrannfaren i hele Sør-Norge. De ber alle ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. I verste fall kan liv gå tapt, lyder advarselen.

– Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå, skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Branner i minst seks områder i Agder

Politiet i Agder melder at det er en rekke skog- og krattbranner i Indre Agder, men omfanget er ikke klarlagt.

Det er snakk om flere branner i områdene Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Bygland.

I tillegg meldes det om brann på Kjeøya ved Kragerø.

Årsaken til brannene er sannsynligvis lynnedslag, melder politiet på Twitter.

#Indreagder. Kl 1520. Brannvesenet har rykket ut på en rekke skog-/krattbranner i bla Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Bygland. Årsaken til disse er etter all sannsynlighet lynnedslag. — Politiet i Agder (@politiagder) July 12, 2018

Politiet har så langt ikke rykket ut på noen av brannene, men det overvåker og vurderer situasjonen fortløpende.

Det skal ikke være fare for bygninger ennå.

Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nordagutu var stengt for trafikk på grunn av brann ved sporet. Klokken 16.04 melder Bane Nor at det er normal trafikk igjen.

Et annet lynnedslag medførte ifølge Bane Nor torsdag ettermiddag at det ble strømløst på hele Arendalsbanen fra Nelaug, noe som medførte forsinkelser og innstilte tog.