Norsk statsborger pågrepet for bestillingsdrap på ektefelle i Pakistan

Mannen som er bosatt i Oslo, er siktet for å ha bestilt drap på sin 40 år gamle kone, samt for medvirkning til drapsforsøk på to andre personer.

– Mannen har en ektefelle i Norge. I 2006 giftet han seg med ektefelle nummer to i Pakistan, og dette er den nå avdøde kvinnen. Hun var pakistansk statsborger og har aldri bodd i Norge. Disse to hadde felles barn, sier Anne Alræk Solem, leder for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker.

Drapet fant sted 31. mai 2017. TV 2 har snakket med øyenvitner til drapet. De forteller at kvinnen ble skutt ved 07.30-tiden om morgenen da hun var på vei på vei til jobb.

63-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag. Der ble han fengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Politiet opplyser at det pågår en omfattende etterforskning i saken, ifølge TV 2 har Oslo-politiet etterforsket saken i stillhet i ett år.

– Motivet for drapet er et sentralt tema i etterforskningen, sier politiadvokat Sturla Henriksbø på en pressekonferanse som startet klokken 11.

– Bestilt drap på to til

– Vi mener også at siktede har bestilt drap på ytterligere to personer i Pakistan. Disse drapene ble ikke utført, sier Solem.

Disse to personene skal være nærstående til 63-åringen, men politiet ønsker ikke å gi nærmere opplysninger om dem nå.

– Det er et bredt bevisgrunnlag i saken. Siktede har vært i lange avhør hos politiet, og de vil fortsette, sier Henriksbø.

Den siktede mannen har bodd i Norge i over 40 år, hvor han også har vært gift og har barn.

Drapet skjedde i Shahdara, en forstad til storbyen Lahore. Gjerningsmannen, en sikkerhetsvakt, skal ha blitt overmannet av vitner.

Dumper kona i Pakistan. Aftenposten har skrevet om norskpakistanske menn som bor i Norge, gifter seg med kvinner fra Pakistan, får barn med dem og dumper dem i Pakistan.

Siktede nekter straffskyld

Til politiet i Pakistan skal han ha forklart at det var snakk om et bestillingsdrap fra Norge. Overfor en pakistansk TV-kanal har han hevdet at han ble lovet 100.000 rupi (om lag 6.600 norske kroner), men han hevder han bare fikk 11.000 rupi. Det tilsvarer 700 norske kroner, melder TV 2.

Politiet i Oslo mener at 63-åringen skal ha gjort omfattende forsøk på å bestikke pakistansk politi for å slippe straffeforfølging. Han er etterlyst i Pakistan og har ikke kunnet reise dit uten å risikere å bli pågrepet.

– Han nekter straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til Aftenposten.