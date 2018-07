Veterinærinstituttet anbefaler å importere fôr fra Sverige og Finland. Det går frem av en rapport om risiko ved import av fôr som Veterinærinstituttet har laget for Mattilsynet. Rapporten, som ble offentliggjort i dag, er laget for å vurdere risikoen ved økt import som følge av tørken i Sør-Norge.

– Sverige og Finland har en ganske lik sykdomssituasjon som Norge. Derfor vil det være gunstigst og liten risiko å importere grovfôr fra disse landene, forklarer Tormod Mørk som er fagansvarlig i Veterinærinstituttet.

Grovfôr er for eksempel beitegress, surfôr (rundball og silo), høy og halm.

Langvarig tørkeperiode og varmt vært har ført til mangel på grovfôr i store deler av Sør-Norge. Et av spørsmålene som da stilles, er hvilke land det vurderes som trygt å importere fôr fra.

Frykter afrikansk svinepest

Veterinærinstituttet fraråder i vurderingen å åpne for import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest. Den alvorlige smittsomme virussykdommen er på fremmarsj i mange EU-land.

Derfor fraråder de å innføre grovfôr fra de baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Romania og Ungarn.

– Selv om afrikansk svinepest ikke smitter til drøvtyggere og hest, så fraråder vi import av grovfôr fra land hvor sykdommen finnes, fordi noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sykdommen. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, men konsekvensene er enorme, sier Mørk.

Andre alvorlige sykdommer

Noen smittsomme drøvtyggersykdommer, som paratuberkulose og salmonellainfeksjoner, forekommer hyppig i Danmark som i de fleste øvrige europeiske land. Disse kan overføres med fôr.

– Import fra Danmark og andre EU-land er derfor ikke risikofritt, sier Mørk til Aftenposten.

Fakta: Afrikansk svinepest Sykdommen har vært kjent i det sørlige og østlige Afrika siden tidlig på 1900-tallet. Den har ved flere anledninger blitt spredt til andre land i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland).

Siste året har det vært mange nye tilfeller i vestlige deler av Russland med spredning til nabolandene; Ukraina, Litauen, Latvia, og Polen. De fleste tilfellene har vært på villsvin i grenseområdene til Russland og Hviterussland.

Det er ingen effektiv vaksine mot afrikansk svinepest. Les mer om bekjempelse av afrikansk svinepest på Mattilsynets hjemmesider. Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Situasjonen mer alvorlig

Den situasjonen som bønder i Norge har kommet i på grunn av langvarig tørke kombinert med høye temperaturer betyr at det kan være snakk om betydelige importbehov.

– Sannsynligheten for å importere smitte øker med mengden fôr som tillates importert, forklarer Mørk.

Syrebehandling kan, ifølge Mørk, muligens redusere eller fjerne smittefaren, men dette er det i skrivende stund for lite kunnskap om. Dessuten vil det være vanskelig å kontrollere.

Krav til import

Veterinærinstituttet har laget et liste med tiltak som kan redusere risikoen for at nye sykommer og smitte sprer seg. Det viktigste er å imortere fra områder som har liten bestand av drøvtyggere, å importere for som er produsert uten husdyrgjødsel i produksjonsåret og å importere fra land der det er lite forekomst av smitte.

Fakta: Listen over risikoreduserende tiltak Veterinærinstituttet konkluderer med at følgende tiltak vurderes som risikoreduserende hvorav de tre første vil kunne ha en betydelig risikoreduserende effekt hvis de gjennomføres: Import fra områder med liten drøvtyggerpopulasjon. Import fra områder hvor grovfôret som skal importeres, er produsert uten husdyrgjødsel i produksjonsåret. Import fra områder som kan dokumentere lav prevalens (lav andel) eller ingen forekomst av de smittetruslene som er vurdert. Import fra eiendommer som praktiserer høy stubbing (kutter høyere over bakken) ved fôrhøsting. Utsortering av grovfôr som er av dårlig kvalitet eller forurenset med jord og annet organisk materiale enn grovfôr. Importere grovfôr som er ensilert (ensilasje har med vanninnholdet i foret å gjøre).

Ifølge Mattilsynet er det den som innfører fôret, selger det videre eller mater dyrene med det som har ansvaret for at det er trygt. Det er kun tillatt å importere høy og halm fra følgende land utenom EU: Australia, Canada, Sveits, Chile, Grønland, New Zealand, Island, Serbia, USA, Sør-Afrika (spesifikke steder).