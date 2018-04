Oslo-politiet samarbeider med PST om etterforskningen av mistenkelig gjenstand i leilighet

Mannen er i slutten av 30-årene og kjent fra politiet fra tidligere.

– Han er siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver og sitter nå i avhør, forteller politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Før russeren gikk i avhør, var han til helseundersøkelse.

– Det er ingenting som tilsier at det blir flere pågripelser i denne saken Metlid.

– Er PST koblet inn i etterforskningen?

– Det er helt naturlig at vi har samarbeide med dem, det har vi rutinemessig, sier Metlid.

Bevæpnet seg

Operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo-politiet har tidligere sagt til NTB at det fortsatt ikke er bekreftet at det er snakk om eksplosiver i gjenstanden som ble funnet, men at dette vil bli undersøkt i løpet av dagen.

Det var ved 18-tiden torsdag at politiet fikk melding om at en person i en leilighet på Rosenhoff var skadet og trengte hjelp.

På bakgrunn av opplysninger om at det kunne være våpen i leiligheten valgte politiet å bevæpne seg da de rykket ut til adressen.

Da politiet kom til leiligheten fikk de raskt kontroll på tre personer. En av dem var lettere skadet og fikk behandling på stedet.

Ifølge Cathrine Silju har de to andre personene i leiligheten status som vitner i saken. Også disse skal avhøres fredag ettermiddag.

Fjernet mistenkelig gjenstand

Da politiet ankom stedet torsdag, fikk de opplysninger om at det kunne være eksplosiver i leiligheten. Nærliggende leiligheter ble derfor evakuert, et større områder sperret av og bombegruppen tilkalt.

En mistenkelig gjenstand ble lokalisert og fjernet av bombegruppen, som fredag skulle undersøke gjenstanden og sikre den.