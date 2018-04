Mens Ap dropper alkohol på partiarrangementer, leter Frp etter den perfekte vinen

Høyre forbød nachspiel og strammet inn på antall enheter på sitt landsmøte i april.

Arbeiderpartiet har sluttet helt å betale for alkoholservering på sentrale partiarrangementer.

Fremskrittspartiet har ikke planer om noen av delene.

Derimot legges det ned en betydelig innsats for at vinen som serveres under landsmøtemiddagen lørdag kveld, skal falle i smak hos så mange som mulig.

Eli-vin

– Vinvalget er ikke gjort ennå. Landsmøtestaben skal først ha vinsmaking med menyen til festmiddagen på hotellet. Pris er viktig, men det er også viktig for oss at vinen er tilpasset en folkelig gane, sier Frps generalsekretær Fredrik Färber til NTB.

– Vi vil jo ha høyest mulig score på internevalueringen, legger han til.

Den australske rødvinen Jacob's Creek var lenge fast innslag ved sosiale samlinger i Frp, inkludert landsmøtemiddagene. Det sørget den mangeårige formannen Carl I. Hagens kone Eli for – Jacob's Creek er hennes ubestridte favoritt.

Nå handler oppdraget om å finne fram til en folkevin som både Eli og 500 delegater, observatører og gjester kan sette pris på.

Ingen elefant

Nachspiel-forbudet i Høyre og Aps alkokutt kom i kjølvannet av vinterens metoo-avsløringer. Frp har også hatt sine saker, men ser ikke på alkoholen som noen elefant i rommet.

– Vi merker oss jo at det er noe ulik praksis. Men vi skal fortsatt være et parti der det er anledning til å ta øl, hvitvin eller rødvin til maten. Dette handler ikke om alkohol, men om anstendig oppførsel. Landsmøtemiddagen er et høytidelig og flott arrangement for oss, og vi forventer at folk klarer å oppføre seg, sier Färber.

Konjakk, nei takk

Derimot har partiet besluttet å kutte konjakken til kaffen etter festmiddagen. Den får deltakerne i så fall betale av egen lomme. Men konjakk-kuttet er ikke et metoo-tiltak.

– Konjakken er en av flere ting vi sparer inn på siden årets landsmøte er i et mellomvalgår. Det er kostbart å arrangere landsmøte, og derfor har vi valgt å spare litt på noe denne gangen. Konjakken til kaffen er en av tingene som utgår, sier Färber.

Nattero på rommet

Når det gjelder vakthold under landsmøtet skal det uansett ikke spares. Frp har i mange år hatt både innleide og egne vakter under landsmøtene – og metoo har skjerpet oppmerksomheten ytterligere om forebyggende tiltak.

Deltakere under 20 og under 18 år utstyres med armbånd med fargekoder for å hjelpe hotellets betjening å vurdere alder ved salg og servering av alkohol.

– I tillegg har vi et generelt krav om at det skal være ro på rommene etter klokka 23. Streifvakter skal be folk roe seg ned dersom det foregår høylytt festing på rommene. Dessuten oppfordrer vi til at sosial aktivitet skjer i fellesområdene, sier generalsekretæren.