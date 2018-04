Ung jente trolig påkjørt i Asker - funnet skadet i veikanten

Politiet fikk melding om hendelsen rett etter klokken 16 mandag ettermiddag. Omstendighetene rundt ulykken er noe uklare, men det er mulig at jenta er påkjørt av en bil som deretter har kjørt fra stedet.

Litt etter klokken 17 opplyser Oslo politidistrikt på Twitter at de er i kontakt med en bilist som har vært i området i det aktuelle tidsrommet. «Vi snakker med vedkommende for å avklare hva som har skjedd, og om vedkommende kan knyttes til hendelsen», heter det i meldingen.

Ifølge Budstikka ble jenta funnet skadet i veikanten av sin mor.

– Akkurat hva som har skjedd vet vi ikke. Den unge jenta, som trolig er under ti år, ble funnet blodig av moren. Jenta er kjørt til sykehus med skader, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved Oslo politidistrikt.

Til TV 2 opplyser Jøkling at bilisten de har snakket med er en mann i 40-årene som kom kjørende til stedet.

– Mannen fremsto som at han var i sjokk. Vi snakket med ham, og har tatt inn kjøretøyet til nærmere undersøkelser. Mye tyder nå på at det kan ha vært en påkjørsel, men det er uvisst hvorfor personen da i så fall har kjørt vekk fra stedet for så å komme tilbake, sier Jøkling.