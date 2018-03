Det er Folkehelseinstituttet som melder om det nye tilfellet på sine nettsider.

Personen som nå er smittet, er en helsearbeider født på 1960-tallet.

– Vedkommende har vært i kontakt med helsearbeideren som ble syk i februar, sier Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Instituttet har vært forberedt på at det kunne oppstå nye tilfeller, etter at tre meslingtilfeller ble påvist i Norge i februar. Den syke personen blir nå fulgt opp på hjemstedet sitt.

– At en voksen person nå er syk, viser at også voksne kan ha behov for å vaksinere seg, legger Vestrheim til.

Meslinger er en svært smittsom sykdom. Folkehelseinstituttet oppfordrer personer som kan ha vært i kontakt med meslingsyke i februar, og som ikke selv er vaksinert eller har hatt meslinger, til å kontakte lege pr. telefon dersom de utvikler symptomer.