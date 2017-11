I dag er det Black Friday. Det gir ny pakkerekord

I dag er det Black Friday, og det går mot ny pakkerekord på posten før jul. Årsaken er mer netthandel, større trykk på Black Friday og bedre logistikk. Og stadig flere vil ha pakkene hjem.

Netthandelen går oppover i Norge, og både PostNord og Posten anslår overfor NTB at de vil ha en økning på omkring 15 prosent for pakkeleveringer før jul i år. Årets Black Friday bidrar til økningen.

– PostNord har en prognose på 40 prosent vekst sammenlignet med Black Friday i fjor. Mange butikker har utvidet fredagen til såkalt «Black Week», og vi venter samme vekst på ukenivå. Så langt i år er veksten for pakker som er kjøpt på nettet og levert ut i butikk, på 34 prosent, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen.

Generelt handler nordmenn stadig mer på nett, og ifølge PostNord handler flere og flere varer fra utlandet. Deres månedlige måling av netthandelsmarkedet viser at 78 prosent av nordmenn har handlet i norske nettbutikker, og 35 prosent har handlet i utenlandske.

Distribusjon og levering av pakker er et marked i kraftig vekst og med stor konkurranse. Posten og Bring er fremdeles størst i Norge, men kan ikke anslå hvor store markedsandeler de ulike aktørene har. I fjor leverte de rekordmange pakker i desember, 3,7 millioner, og i år bikker de 4 millioner, mest sannsynlig enda mer enn det.

– Black Friday-leveringen er godt i gang og allerede nå er volumet økt med i hvert fall 15 prosent mot i fjor. Grovt sett venter vi rundt 15 prosent økning for julehandelen totalt også, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Han ser for seg en videre økning i flere år framover.

– Det er på nett økningen i varehandel kommer. Norge er fremdeles i startgropen, bare se til USA og nabolandene våre, så aner du noe om hva som vil skje her, sier han.

Tilgjengelighet

Ifølge PostNord kjøpte nordmenn varer på nettet for 20,4 milliarder kroner i første halvår 2017. Samlet for Norden var beløpet 89,9 milliarder kroner.

– Vi må oppbemanne før jul for å sikre tilstrekkelig kapasitet i de 1.500 butikkene over hele landet der vi leverer ut. Vi har også et eget nettverk med hentepunkt der pakker kan hentes opp, sier Hagen.

En av fordelene med å bestille på nett er å slippe å stå i kø eller reise langt for å få tak i det man skal ha. For å sikre at denne fordelen fortsetter selv med økende handel, jobber aktørene med nye leveringsløsninger og hentemuligheter.

– De fleste henter fremdeles i butikk, men en økende andel vil ha pakker levert hjem, også når de selv ikke er hjemme, så vi jobber med løsninger for det, sier Eckhoff i Posten.

-Da netthandel kom, fryktet man butikkdøden, særlig i distriktene, men det er tvert imot blitt nye muligheter. Mange nisjebutikker får utvidet sitt kundetilfang fordi de blir gjort tilgjengelige på nett, og varene deres kan nå mange flere, sier han.