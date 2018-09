Fisker fant eiendel fra savnet WikiLeaks-medarbeider

Siste sikre observasjon av Kamphuis var i Bodø 20. august. Hva som er skjedd siden er ikke klart. Etter at funnet ble gjort tirsdag kveld, er det satt i gang søk i det aktuelle området i Saltdalsfjorden. Med i søket er en redningsskøyte og redningsmannskaper fra Røde Kors.

– Politiet fikk i går kveld klokken 19.10 melding fra en fritidsfisker som hadde gjort et funn av en flytende gjenstand i havet nær land ved Kvænfloget, mellom Fauske og Rognan. Funnet knyttes til den savnede Arjen Kamphuis, og politiet er sikre på at eiendelene tilhører savnede. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med hvilke eiendeler det dreier seg om, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding onsdag formiddag.

-Tok toget

Politiet skriver at de antar nederlenderen tok et lokaltog fra Bodø til Rognan 20. august og at han ankom bestemmelsesstedet klokka 17.29. Hva som er skjedd videre er uklart og politiet ber personer som kan ha sett noe om å melde seg. Det gjelder observasjonen knyttet til denne reisen og til bevegelser i Indre Salten-området 20. august og påfølgende dager.

I forrige uke gikk politiet ut med opplysningen om at nederlenderens mobiltelefon slo inn i Stavanger-området 30. august. Om det er den savnede som har brukt telefonen er ikke kjent, men dette er ett av flere spor politiet nå jobber med.

WikiLeaks

Det var Kripos som 29. august mottok en henvendelse fra nederlandsk politi om den savnede mannen. Saken ble deretter overført til lokalt politi som altså ba om og fikk bistand.

Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.