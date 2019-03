(Stavanger Aftenblad): Ved 22.40-tiden søndag kveld ble det meldt om brann i en båt ved Tjuvholmen i Stavanger. De første meldingene inn til brannvesenet var at det var en større båt og at det var flere personer om bord, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi er fremme ved båten og har startet innsats og er fortsatt i en tidlig fase. Det er meldt at det har vært seks personer om bord i båten og at disse er fraktet over i en annen båt. Foreløpig har vi ikke info om at noen er savnet, men det er fortsatt en uoversiktlig situasjon, sa Christer Gilberg ved 110-sentral Sørvest til Aftenbladet like før klokken 23.

Ifølge Johan Mannsåker, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, dreier det seg om en såkalt tender. Dette er en mindre båt tilhørende et større fartøy.

– Alle de seks personene som var om bord er hentet og tas nå hånd om av helsevesenet, sier Mannsåker.

Ingen er skadet

– Ingen av de seks om bord har kommet til skade, opplyser Kjell Rise, innsatsleder på stedet.

Klokken 23.12 meldte brannvesenet at brannen var slukket og at situasjonen var under kontroll.

Brannvesenet sendte ut brannbåten «Vektaren» og flere brannbiler etter at meldingen kom inn.

– Vi har hatt mange innringere som har sett brannen og meldt fra, sier Gilberg.

Luksusyacht sparer hundrevis av millioner

Båten som begynte å brenne, hører til luksusyachten «Flying Fox».

Den Cayman Island-registrerte luksusyachten har ligget til kai i Stavanger siden torsdag 7. mars.

Turen innom Norge gjør at eieren av luksusyachten kan spare 431 millioner kroner i moms.

Det splitter nye luksusskipet, som er verdens 14. største, er bygget hos verftet Lurssen i Tyskland. Norgesbesøket kommer godt utenfor turistsesongen.

– Seks personer fra yachten tok en luftetur i to mindre båter. Da de var midtfjords mellom Tjuvholmen og Kalhammeren, kjente de svilukt fra motoren, som ligger bak i båten. Ganske raskt så de røyk, før det plutselig kom flammer også.

Personene som var i båten som begynte å brenne, hadde god kontakt med den andre båten som de hadde følge med. Dermed kom de seg raskt over i denne, sier Rise.

Han opplyser videre at det ikke var en eksplosjonsartet brann.

– Det var aldri fare for liv og helse, sier Rise.