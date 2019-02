Statsministeren sier uttalelse om nytt regjeringskvartal «ble feil»

Statsministeren har fått massiv kritikk etter en uttalelse mandag der hun uttalte seg som statens finansiering av et nytt regjeringskvartal. Mandag kveld sier hun uttalelsen kom feil ut.

– Jeg har et sterkt engasjement for at Regjeringskvartalet blir gjenoppbygget fordi det vil stå som et åpent sår hvis ikke. Men å si at terroristen vinner hvis vi ikke gjør det, i en diskusjon om finansieringen, ble feil, sier Solberg til NTB mandag kveld.

I et intervju med NTB mandag morgen uttalte statsministeren seg om gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet etter terrorangrepene i 2011 og problemene knyttet statens rolle som selvassurandør. Statsministeren går i den nye regjeringsplattformen inn for å bruke 15 milliarder kroner for å bygge et nytt regjeringskvartal. Pengene må tas fra statens oljepenger noe som vil bryte med handlingsregelen for slik pengebruk.

– Vi kan la være å bygge nytt regjeringskvartal og si at Anders Behring Breivik vant – de fire bygningene han tok ut, blir stående sånn, som et dødt landskap og et monument over terrorhandlingen, sa statsministeren i intervjuet.

Mange har reagert på statsministeren uttalelse, blant annet partileder Jonas Gahr Støre som i Dagbladet betegner statsministerens uttalelse som lavmål.

– Jeg mener dette er et lavmål fra Erna Solberg. Det hun sier, er at de som er kritiske til hennes forslag, vil la 22. juli-terroristen vinne. Og de som er uenig med henne om å gå rett i oljefondet for å hente penger, vil la det ødelagte regjeringskvartalet ligge som et monument over terrorhandlingen, sier Støre til Dagbladet.

Også i sosiale medier har reaksjonene haglet, mange har reagert på at statsministeren har senket nivået på den politiske debatten.