Stortingsrepresentant Keshvari (Frp) pågrepet og siktet for grove trusler

– Jeg kan bekrefte at politiet pågrep en politiker for utøvelse av trusler i helgen, forteller politiadvokaten Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Politiadvokaten bekrefter at truslene som førte til pågripelsen ble fremsatt i helgen, og dreier seg om paragraf 264 og 263 i straffeloven.

– Min klient nekter straffskyld og er sykmeldt. Jeg henstiller til pressen om ikke å identifisere ham, sier advokat Bjørn Stordrange.

Vara for finansministeren

Aftenposten får opplyst fra flere uavhengige kilder at det er Mazyar Keshvari som er siktet.

Han er fast møtende vararepresentant for finansminister Siv Jensen (Frp) siden 2013.

37-åringen ble i fjor politianmeldt og siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av fiktive reiseregninger.

I midten av oktober skrev Aftenposten at Keshvari, som representerer Oslo Frp på Stortinget, har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016.

Som en følge av avsløringen trakk Keshvari seg som leder for Oslo Frp.

Nye, grove trusler

Nå er han i tillegg siktet etter straffelovens paragraf 264 som gjelder grove trusler og har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Aftenposten kjenner ikke til hvem som skal være truet, eller om det er noen sammenheng mellom disse to sakene.

– Med tanke på sakens natur ønsker vi ikke å gi ut flere detaljer om hendelsesforløpet eller grunnlaget for siktelsen helt ennå, sier politiadvokat Sletto Øverseth.

Ikke fremstilt for varetekt

Keshvari ble pågrepet lørdag, og satt ett døgn i politiarresten. Han ble ikke fremstil for varetektsfengsling mandag.

Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten sier dette om at avisen nå velger å navngi stortingsrepresentanten.

– Når en stortingsrepresentant med en så viktig samfunnsrolle, siktes for så grove forhold, mener vi at offentligheten har interesse av å kjenne til vedkommendes identitet. Det er viktig å understreke at vi er på et tidlig stadium i etterforskningen og at vi vil følge denne saken tett for å få frem alle perspektiver, sier Strøm-Gundersen.