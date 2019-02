Ved 16-tiden meldte Øst politidistrikt på Twitter at en varebil mistet kontrollen og skled på E6. Et vogntog kom bak og har «sakset» i veibanen på grunn av brå oppbremsing, ifølge politiet.

Varebilen ble liggende i midtdeler på veien og vogntoget sperret påkjørselen på E6 fra Sofiemyr. Politiet meldte om «store trafikale utfordringer».

To timer senere, ved 18-tiden, er bergingen av vogntoget i gang, opplyser Mari Aarrestad, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

– Men det går sakte forbi ulykkesstedet, opplyser hun.

– Det åpnes for at trafikken skal gå forbi i et felt, men det går i rykk og napp - noen ganger må feltet stenges på grunn av bergingsarbeidet.

Ved 18-tiden strakte køen seg fra Taraldrud til Klemetsrud, ifølge Aarrestad.

Tidligere begynte køen tilbake ved Lambertseter.