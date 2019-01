Onsdag klokken 13 trakk juryen seg tilbake. Nå er det gått tre døgn. Det er uvanlig lenge. For Eirik Jensen virker sannsynligvis ventetiden ekstra lang.

– Det er umulig å tolke, det er bare å vente, sier Jensen til Aftenposten lørdag formiddag.

Lagdommer Kristel Heyerdahl ba lagrettens medlemmer rydde unna alle avtaler for helgen før de trakk seg tilbake. Hun oppfordret også til å vente med å avgi svaret til dagen etter, dersom de ville oppnå enighet sent på dagen.

UiO

– Tatt i betraktning at denne saken har gått i fem måneder, med de store mengdene av bevis, tidslinjer og dokumentasjon, så reagerer jeg ikke på at juryen trenger tid, sier førsteamanuensis Synnøve Ugelvik ved Universitetet i Oslo.

Juryen må svare på to spørsmål:

Er Jensen skyldig i medvirkning til hasjinnførsel?

Er Eirik Jensen skyldig i korrupsjon?

Hvis ja:

Har medvirkningen vært betydelig? (Vanlig grense 80 kilo.)

Er korrupsjonen å anse som grov ? (Vanlig grense 100.000 kroner, men mindre for en politimann.)

Men svarene er ikke nødvendigvis enkle. I denne saken fikk lagrettemedlemmene med seg fire permer hver, som trolig til sammen inneholder mer enn 1000 sider. Lagrettens ti medlemmer vil antakelig gå gjennom materialet og nøye drøfte punkt for punkt.

– Det er bra at juryen bruker lang tid, da vet vi i hvert fall at de ikke tar lett på oppgaven. Det selvsagt mulig at det skyldes stor uenighet blant juryens medlemmer, men dette får vi uansett aldri svar på, sier kommentator Inge D. Hanssen.

La opp til grundig arbeid

At lagdommer Kristel Heyerdahl brukte fire timer på rettsbelæringen, sier hvor grundig arbeid lagmannsretten legger opp til, og hvor mye materiale lagrettens medlemmer skal enes om.

For å være i stand til å legge frem en gyldig beslutning, må minst syv av medlemmene være enige om svaret.

– Dette er historiens siste jury, uten at det nødvendigvis betyr noe, men jeg tror nok at medlemmene ønsker å gjøre en grundig jobb. De har store mengder med bevismateriale å forholde seg til, sier Ugelvik.