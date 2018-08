John Christian Elden til juryen: – Bevisene mot Cappelen er ikke bevis mot Jensen

Elden peker på at store delen av tiltalen er fanget opp i en tiltaleposten der det ikke står noe konkret om «når, hvor, hva», men formuleringer som «en gang i mai». Det er her han mener at Jensen slåss mot vindmøller.

Elden startet sitt innledningsforedrag etter at aktoratet hadde brukt mange timer på sin innledning. Aktoratet redegjorde blant annet for hasjsaken mot Gjermund Cappelen og hans nettverk, der flere er dømt til lange fengselsstraffer.

Den kjente forsvarsadvokaten snakket direkte til legfolkene i juryen:

– Ingenting av det som er lagt til grunn i dommen mot Cappelen & co. kan dere legge til grunn i saken mot Jensen. Det som begge aktorene har sagt nå og det som jeg sier er ikke bevis. Bevisførselen starter først etter at vi er ferdige med innledningen.

Elden poengterte at innledningsforedraget skal være objektivt, noe han åpenbart mener at aktoratets innledning ikke var.

– Når dere starter denne saken, så er utgangspunktet det som står i Grunnloven, enhver er uskyldig frem til det motsatte er bevist. Mitt mål så langt er å få dere tilbake ditt, sa Elden.

Morten Uglum

Et offensivt forsvar

Han fortalte at Eirik Jensen har gitt klar beskjed om at han forventer et offensivt forsvar.

– Vi har fått beskjed om at vi må imøtegå det som kommer og føre egne bevis.

Elden sier at de under behandlingen i tingretten hadde «for stor tro» på at mangelen på bevis mot skyld, skulle være en garanti for at man ikke fikk en fellende dom.

Aktoratet har varslet at man vil kunne be om lukkede dører for å unngå at blant annet informasjon om politiets arbeidsmetoder blir offentlig kjent.

– Det er en tilnærming vi ikke vil akseptere, saken skal gå for åpne dører. Ting som Jensen har taushetsplikt om, har han rett til å forklare seg om. Han kjemper for livet.

– Står Cappelen bak så mange innførsler?

Elden går i sitt innledningsforedrag videre med å stille spørsmål rundt forklaringene til Gjermund Cappelen.

– Står han bak så mange innførsler og med de kvantaene? Det er et bevistema, sier Elden.

Han mener at aktoratet ikke har noe ønske om å så tvil om Cappelens forklaring om innførsel av mange tonn hasj.

– Cappelen legger på et tonn og får mindre straff. Jeg hevder ikke at Cappelen har gjort ingenting. Vi legger grunn til at han har det, men stiller spørsmål rundt omfanget og at Jensen har hatt noe med det å gjøre, sier Elden.