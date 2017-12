Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart i narkovarslersak

– Direktoratet legger til grunn Riksadvokatens konklusjon. Etterforskning har vist at det verken ved opptreden i sammenheng med konkrete hendelser eller gjennom føringer er opptrådt på et vis som kan føre til straffansvar, konkluderer Politidirektoratet i et notat om saken, ifølge VG.

De mener at undersøkelsene som tidligere er gjort er tilstrekkelige, og at det ikke er behov for nye undersøkelser.

Det var VG som i fjor høst skrev om at en høyt betrodd polititjenestemann i distriktet hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker.

I den 52 sider lange varslerrapporten hevdes det at bakmennene i narkobransjen i flere år nærmest har kunnet operere fritt i Bergen fordi sakene tar for lang tid å etterforske og dermed systematisk er blitt nedprioritert.

Spesialenheten etterforsket saken, men henla den i mai i år. De konkluderte med at ingen enkeltpersoner i Vest politidistrikt kunne straffes for ulovlig å ha brutt straffeforfølgingsplikten.

Varsleren klaget på avgjørelsen, men Riksadvokaten konkluderte med det samme som Spesialenheten.